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"Должен выдержать длительный период осторожности". Положинский перенес две операции

Александр Положинский (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный украинский музыкант, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который с начала полномасштабной войны защищает страну, на днях испугал фолловеров фотографией под капельницей. Выяснилось, что он перенес несколько операций.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram защитника.

Подробности

В соцсетях артист рассказал о своем самочувствии после хирургического вмешательства.

"На данный момент это мое последнее фото в очках для улучшения зрения. И я очень надеюсь, что такие очки мне больше никогда не будут нужны. На этой неделе я сделал две операции", - сообщил Александр.

"Операции прошли прекрасно, оказались и близко не такими страшными, какими казались до того, теперь должен выдержать довольно длительный послеоперационный период сдержанности и осторожности", - добавил он.

Александр Положинский (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Положинский также рассказал о своей программе на Армии FM, премьера которой состоится уже 1 апреля.

"Это не был мой собственный выбор, но в армии, к сожалению, за тебя часто решают другие люди. Но раз приказали, буду максимально стараться сделать ее интересной и содержательной. Надеюсь на вашу поддержку и взаимодействие в создании этой программы - очень будет нужна обратная связь",- поделился экс-лидер группы "Тартак".

По замыслу, говорит защитник, программа будет выходить вечером в 20:00, с понедельника по пятницу включительно, и будет длиться два часа.

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Война в УкраинеАлександр Положинский