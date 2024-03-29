Андре Тан вперше пояснив, чому приховує свою доньку

Дизайнер Андре Тан вирішив пояснити, чому він не показує свою 8-річну доньку у мережі. Софія живе разом з матір'ю, колишньою дружиною стиліста Аліною Харечко.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Тан розповів на подкасті Аліни Шаманської "Розлючена", який вже вийшов на її YouTube-каналі.

Чому дизайнер не показує дитину

Як виявилося, стиліст не просто так не публікує фото, на яких можна було б побачити обличчя його доньки. Тан пішов на це через те, що хвилюється за дитину.

"Це наша така домовленість з Аліною. Що ми не будемо показувати. Тому що я вважаю, що дитина до 9 років, у неї дуже слабкий імунітет енергетики, аура. Тому що формується аура дитини", - пояснив дизайнер.

"Здоров'я моєї доньки для мене дуже важливе", - зазначив Тан.

На рідкісних кадрах стиліст не показує обличчя дитини (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Як дизайнер спілкується з донькою

Відомо, що Тан повідомив про розлучення з дружиною ще у 2021 році. До того він та його обраниця вже рік не жили разом. За словами дизайнера, спочатку його донька сумувала через те, що він більше із нею не живе.

Втім, Тан намагається влаштовувати дуже насичену "програму" на вихідні, у які бачиться з дитиною. І так він компенсує той час, який не проводить із нею протягом тижня.

"Я завжди кажу своїй доньці, що я її безмірно кохаю. І завжди для мене вона найкраща. Навіть коли вона робить помилки... Вона дуже гарно вчиться, але вона трошки розбишака", - зізнався стиліст.