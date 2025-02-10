"Маю" работать или "мушу"? Как употреблять эти слова на украинском правильно

В разговорной речи украинцев часто можно услышать фразы "я маю йти", "я мушу працювати". И большинство не задумывается, правильно ли использует эти два слова.

Когда и как правильно использовать фразы "маю" и "мушу" рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения языковеда и украинского преподавателя Александра Авраменко на канале в YouTube .

"Мусимо працювати" или "маємо працювати"? Такие слова можно услышать ежедневно от любого жителя нашей страны.

Языковед объясняет, что в украинском языке глаголы "мусимо", "мушу", "мусиш" следует использовать только тогда, когда речь идет о крайней степени необходимости, когда мы говорим о чем-то серьезном и важном.

Например, это слово уместно в предложении "ми мусимо негайно розпочати підготовку до ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання), бо зволікати вже не можна".

Авраменко подчеркивает, что когда нет категоричности, то следует использовать более нейтральное и простое слово "мати" ("маємо", "маю"). В частности, именно оно будет правильным в выражении "я маю вам щось сказати".

"Когда же нет крайней необходимости, а речь идет об обязанности или желательности чего-то, то употребляем слова "належить", "годиться", "треба". Например, "нам треба вивчити правила техніки безпеки". Но никак не "ми мусимо вивчити...", - добавляет языковед.