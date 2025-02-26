Майстри та монстри. 7 геніальних художників, які були просто жахливими людьми

Геніальні художники залишали великий слід у мистецтві, але часто виявлялися справжніми чудовиськами у повсякденному житті. Чи потрібно бути хорошою людиною, щоб створювати шедеври мистецтва?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Listverse розповідає про сім всесвітньо відомих художників, які прославилися своїми роботами, але водночас мали глибокі моральні вади.

Мікеланджело Мерізі да Караваджо

Караваджо - видатний італійський живописець епохи Відродження, відомий своїми драматичними полотнами з кривавими сценами. Його мистецтво вражало реалістичністю, але життя художника було не менш драматичним.

Караваджо був схильний до насильства та часто вступав у бійки в барах. Його найстрашніший злочин - вбивство молодого суперника під час гри у м'яч. Після цього він змушений був тікати з міста.

Протягом життя йому приписують ще кілька вбивств. Його шалена поведінка призвела до того, що влада оголосила його поза законом. У 1610 році лицарі Мальти наздогнали художника, і він загинув при загадкових обставинах. Попри криваве минуле, його полотна й досі захоплюють мистецтвознавців.

Поль Ґоґен

Поль Ґоґен увійшов в історію мистецтва як один із провідних постімпресіоністів, але його особисте життя було сповнене скандалів. Він покинув дружину та п’ятьох дітей у Франції, вирушивши до Таїті в пошуках натхнення. Там він одружився з кількома місцевими дівчатами, яким не виповнилося й 14 років.

Відомо, що Ґоґен заразив своїх юних дружин сифілісом, спричинивши їм фізичні та емоційні страждання. Його творчість романтизувала екзотичні краєвиди, але за яскравими барвами приховувалися темні сторінки життя художника. Він помер у 1903 році, залишивши після себе шедеври та розбиті долі.

Картина Ґоґена "Дві таїтянки" (фото: Вікіпедія)

Бенвенуто Челліні

Бенвенуто Челліні - один із найвидатніших італійських скульпторів епохи Відродження. Його шедеври, як-от "Солонка Челліні" та "Персей з головою Медузи", і досі вражають деталізацією. Проте життя Челліні було сповнене насильства.

Він брав участь у вуличних бійках, кілька разів вбивав людей і навіть помстився за смерть брата, убивши одного з міських вартових. Під час вторгнення до Риму вбив двох ворожих солдатів. Челліні уникав покарань завдяки своїй популярності, а його злочини сприймалися як частина "бунтівного" характеру. Помер він у 1571 році, залишивши по собі не лише мистецькі шедеври, а й кривавий слід.

Ерік Ґілл

Ерік Ґілл був талановитим британським скульптором і графіком, автором численних монументальних робіт. Його шрифт Gill Sans став класикою дизайну. Проте після його смерті світ дізнався шокуючі факти про його особисте життя.

Біографія, опублікована через 50 років після його смерті, розкрила жахливі подробиці: Ґілл знущався зі своїх доньок, мав інтимні стосунки з сестрами та здійснював жорстокі експерименти над тваринами. Ці відкриття спричинили палкі дискусії: чи можна відділити митця від його мистецтва? Його роботи досі експонуються, хоча їхня історія викликає суперечливі почуття.

Шрифт, який створив Ґілл (фото: Вікіпедія)

Едґар Деґа

Едґар Деґа - видатний імпресіоніст, відомий своїми картинами балерин і сценами з життя Парижа. Проте за межами майстерні він був відомий своєю нетерпимістю. У період "Справи Дрейфуса" Деґа став затятим антисемітом, публічно висловлюючи ненависть до євреїв.

Він розірвав стосунки з багатьма єврейськими друзями, серед яких був художник Каміль Піссарро. Згодом він навіть виганяв моделей зі своєї студії лише через їхню національність. Його нетерпимість зіпсувала репутацію та відштовхнула багатьох колег. Помер Деґа у 1917 році, залишивши по собі не тільки геніальні картини, а й сумнівну спадщину.

Амадео Модільяні

Італійський художник Амадео Модільяні відомий своїми витонченими портретами з видовженими обличчями. Але за м’якими лініями його полотен стояла важка доля. Модільяні був алкоголіком і наркозалежним, що руйнувало його здоров’я та стосунки. Він мав репутацію скандаліста, часто влаштовуючи публічні сварки.

Його відносини з Жанною Ебютерн були пристрасними, але трагічними - після смерті художника від туберкульозу вона покінчила життя самогубством, бувши вагітною другою дитиною. Життя Модільяні стало прикладом того, як талант і руйнівні звички можуть співіснувати в одній людині.

Модільяні та Пікассо (фото: Вікіпедія)

Пабло Пікассо

Пабло Пікассо - один із найвизначніших художників XX століття, засновник кубізму. Його мистецтво вразило світ, але особисте життя було сповнене скандалів. Пікассо мав численні романи, часто використовуючи своїх коханок як муз.

Проте його ставлення до жінок було токсичним - він принижував їх, маніпулював почуттями та залишав зруйновані долі. Багато його партнерок страждали від депресії, а двоє навіть наклали на себе руки. Пікассо вважав, що митцю дозволено все, навіть якщо це завдає болю іншим.