Майские выходные: что и как будет работать 9 и 10 мая

Украинцев на этой неделе ждет еще один дополнительный выходной день - 9 мая. А также два сокращенных рабочих дня - 8 и 11 мая.

8 мая в Украине – День памяти и примирения. Это дата связана с днем, когда состоялась ратификация акта о капитуляции немецких войск в 1945 году. И хотя эта дата внесена в календарь памятных дат, этот день в Украине не выходной. 8 мая будет коротким рабочим днем, в связи с тем, что 9 мая – выходной день.

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне – это официальный государственный выходной день. Таким образом, четверг, 9 мая – выходной день.

Пятница, 10 мая – рабочий день. Кроме того, у многих суббота, 11 мая – также рабочий день, так как на этот день Кабинет министров рекомендовал перенести рабочий день, с вторника, 30 апреля.

Выходные дни в мае (Коллаж РБК-Украина)

Как сообщает издание "Главред", Новая Почта будет 8 мая работать по обычному графику, 9 мая – сокращенный рабочий день (с 9:00 до 16:00), 10 мая – обычный рабочий день.

Укрпошта будет работать в обычном режиме 8 и 11 мая, 9 мая – выходной, а 10 мая – по графику выходного дня. Однако 9 мая будут работать некоторые отделения, список можно посмотреть тут.

Банки в Украине будут работать 8 мая по сокращенному рабочему графику, 9 мая – выходной, 10 мая – обычный рабочий график, 11 мая – также обычный график с сокращением работы на 1 час.

Следующие длинные выходные в Украине будут в июне. Так как праздник Троица выпадает на воскресенье, 16 июня, то понедельник, 17 июня автоматически становится выходным днем.

Еще один дополнительный выходной украинцы получат в пятницу, 28 июня, так как это День Конституции Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк обнародовал график работы отделений на праздники.

А также мы писали о том, сколько выходных дней будет у украинцев в мае.