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Выходные в мае: сколько будут отдыхать украинцы

STYLERЖизнь    22.04.2019 - 19:23
Выходные в мае: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в мае (Коллаж РБК-Украина)

В мае украинцы получат два дополнительных выходных дня

В мае украинцев ждут два дополнительных выходных дня. Первый – на День труда, 1 мая и второй - на День победы, 9 мая. Кроме того, согласно календарю, в мае будет 9 официальных выходных дней, а рабочих – 22 дня.

Накануне 9 мая, Дня победы, который выпадает на четверг, в государственных учреждениях рабочий день будет сокращен на 1 час.

Пятница, 10 мая – будет рабочим днем, а также 11 мая, суббота – будет рабочим днем. Украинцы в этот день будут отрабатывать за вторник, 30 апреля, который по рекомендации Кабинета министров сделали выходным днем, чтобы не разрывать Пасхальные праздники и 1 мая. Этот рабочий день также будет короче на 1 час.

Выходные в мае: сколько будут отдыхать украинцыВыходные дни в мае 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Также, ранее мы сообщали о том, что май для украинцев начнется с длинных выходных, так как понедельник, 29 апреля, автоматически становится выходным после Пасхального воскресенья, 28 апреля.

Вторник, 30 апреля Кабинет министров порекомендовал работодателям перенести на субботу, 11 мая. А среда, 1 мая – официальный выходной день в честь Дня труда. Таким образом, украинцы будут отдыхать 5 дней подряд, с 27 апреля до 1 мая. 2 и 3 мая, четверг и пятница – рабочие дни.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, в какую сумму украинцам обойдется поход на шашлыки.

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