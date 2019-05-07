Травневі вихідні: що і як буде працювати 9 і 10 травня

Українців на цьому тижні чекає ще один додатковий вихідний день - 9 травня. А також два скорочених робочих дні - 8 і 11 травня.

8 травня в Україні – День пам'яті і примирення. Ця дата пов'язана з днем, коли відбулася ратифікація акту про капітуляцію німецьких військ у 1945 році. І хоча ця дата внесена в календар пам'ятних дат, цей день в Україні не вихідний. 8 травня буде коротким робочим днем, у зв'язку з тим, що 9 травня – вихідний день.

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – це офіційний державний вихідний день. Таким чином, четвер, 9 травня – вихідний день.

П'ятниця, 10 травня – робочий день. Крім того, у багатьох субота, 11 травня – робочий день, так як на цей день Кабінет міністрів рекомендував перенести робочий день з вівторка, 30 квітня.

Вихідні дні в травні (Колаж РБК-Україна)

Як повідомляє видання "Главред", Нова Пошта буде 8 травня працювати за звичайним графіком, 9 травня – скорочений робочий день (з 9:00 до 16:00), 10 травня – звичайний робочий день.

Укрпошта буде працювати в звичайному режимі 8 і 11 травня, 9 травня – вихідний, а 10 травня – за графіком вихідного дня. Однак 9 травня будуть працювати деякі відділення, список можна подивитися тут.

Банки в Україні будуть працювати 8 травня за скороченим робочим графіком, 9 травня – вихідний, 10 травня – звичайний робочий графік, 11 травня – також звичайний графік з скороченням роботи на 1 годину.

Наступні довгі вихідні в Україні будуть в червні. Так як свято Трійці випадає на неділю, 16 червня, то понеділок, 17 червня, автоматично стає вихідним днем.

Ще один українці отримають додатковий вихідний в п'ятницю, 28 червня, так як це День Конституції України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ПриватБанк оприлюднив графік роботи відділень на свята.

А також ми писали про те, скільки вихідних днів буде в українців в травні.