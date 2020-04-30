На майские праздники домой: где можно будет пересечь границу с Украиной

На майские праздники будут работать пропускные пункты на границе с Украиной - полный список
Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса привел к тому, что большинство КПП на границах Украины были временно закрыты. Также остановлено авиасообщение и курсирование поездов. Однако попасть в Украину из соседних стран можно на автомобиле и пересечь границу через работающие КПП.
Согласно распоряжению правительства, пересечь границу Украины можно только на собственном автомобиле, пешие переходы также не работают. В пресс-службе Госпогранслужбы обновили список работающих пунктов пропуска.
Во Львовской области – Краковец-Корчева
В Волынской области – Ягодин-Дорохуск
В Закарпатской области – Ужгород-ВишнеНемецкое
Закарпатская область – Чоп (Тиса) –Захонь
В Закарпатской области – Дьяково-Халмеу
В Черновицкой области – Порубное-Сирет
В Одесской области – Паланка-Маяки-Удобное
В Одесской области – Старокозачье-Тудора
В Винницкой области – Могилев-Подольский-Отач
В Черниговской области – Сеньковка-Веселовка
В Черниговской области – Новые Яриловичи-Новая Гута
В Черниговской области – Славутич-Комарин
В Житомирской области – Выступовичи-Новая Рудня
В Волынской области – Доманов-Мокраны
В Харьковской области – Гоптовка-Нехотеевка
В Сумской области – Юнаковка-Суджа
В Сумской области – Бачевск-Троебортное
В Черниговской области – Сеньковка-Новые Юрковичи
В Луганской области – Меловое-Чертково
Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые страны Евросоюза готовы продлить карантин до осени и не пускать туристов.