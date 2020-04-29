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Врач рассказала украинцам, когда действительно закончится карантин

STYLERКоронавирус    29.04.2020 - 13:32
Врач рассказала украинцам, когда действительно закончится карантин
Когда в Украине закончится карантин (фото РБК-Украина)

Врач-эпидемиолог рассказала о выходе из карантина и новой волне COVID-19

Коронавирус в Украине инфицировал 9410 людей, 239 человек скончались от осложнений инфекции, 992 пациента вылечились. Карантин в стране ввели 12 марта и недавно продолжили его до 11 мая. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская поделилась своим мнение относительно того, когда же страна вернется к прежней жизни и полностью выйдет из карантина.

По мнению медика, если заболеваемость COVID-19 не будет расти, из карантина мы выйдем к середине лета.

"Учитывая эпидемическую ситуацию в Украине, правительственный план выхода из карантина выглядит реалистичным. Если болезнь будет развиваться таким же образом, и после майских праздников мы не увидим всплеск роста заболеваний, возможно, Украина и будет выходить запланированным путем. И если все будет хорошо, то мы выйдем из карантина к середине лета", - сообщила Мухарская "Апострофу".

Врач отметила, что вполне вероятно ожидать второй волны коронавируса осенью 2020 года. И тогда правительству необходимо будет ввести карантин еще раз.

"Мы видим, что все эксперты прогнозируют уменьшение активности вируса на летний период и возможную вторую волну на осень. Это связано с тем, что COVID-19 относится к респираторным вирусным инфекциям, а для них характерна сезонность: они активизируются в осенне-зимний период и практически сходят на нет в летний период. Но это не значит, что летом не будет циркуляции возбудителя. Поскольку свойства вируса не изучены и он может мутировать, то может возникнуть ситуация, что осенью придется снова вводить ограничительные меры", - подытожила Мухарская.

Как мы ранее писали, китайские ученые сообщили, что коронавирус теперь никуда не исчезнет.

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