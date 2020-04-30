На травневі свята додому: де можна буде перетнути кордон з Україною

На травневі свята будуть працювати пропускні пункти на кордоні з Україною - повний список
Карантин в Україні через пандемію коронавірусу призвів до того, що більшість КПП на кордонах України були тимчасово закриті. Також зупинено авіасполучення і курсування поїздів. Однак потрапити в Україну з сусідніх країн можна автомобілем і перетнути кордон через КПП, що працюють.
Згідно з розпорядженням уряду, перетнути кордон України можна тільки на власному автомобілі, піші переходи також не працюють. У пресслужбі Держприкордонслужби оновили список чинних пунктів пропуску.
У Львівській області – Краковець-Корчова
У Волинській області – Ягодин-Дорохуськ
У Закарпатській області – Ужгород-ВишнєНімецьке
Закарпатська область – Чоп (Тиса) –Захонь
У Закарпатській області – Дяково-Халмеу
У Чернівецькій області – Порубне-Сірет
В Одеській області – Паланка-Маяки-Удобне
В Одеській області – Старокозачье-Тудора
У Вінницькій області – Могильов-Подільський-Отач
У Чернігівській області – Сеньківка-Веселівка
У Чернігівській області – Нові Яриловичі-Нова Гута
У Чернігівській області – Славутич-Комарин
У Житомирській області – Виступовичі-Нова Рудня
У Волинській області – Доманов-Мокраны
У Харківській області – Гоптівка-Нехотєєвка
У Сумській області – Юнаківка-Суджа
У Сумській області – Бачівськ-Троєбортне
У Чернігівській області – Сеньківка-Нові Юрковичі
В Луганській області – Мілове-Чертково
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі країни Євросоюзу готові продовжити карантин до осені та не пускати туристів.