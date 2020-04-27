Евросоюз для украинцев в этом году будет закрыт: какие страны хотят продлить карантин

Некоторые страны закроются от туристов до конца года (Коллаж РБК-Украина)

Некоторые страны не готовы открывать границы для туристов в 2020 году

Карантин в Украине и во всем мире введен из-за пандемии коронавируса, который погубил жизни уже 200 тысяч человек. По состоянию на 27 апреля, количество инфицированных во всем мире пересекло отметку в 3 миллиона человек.

На первом месте остается США, там количество заболевших приближается к 1 миллиону человек. В Испании на данный момент COVID-19 был обнаружен у 229 тысяч человек, в Италии – почти у 200 тысяч. На четвертом месте идет Франция – более 160 тысяч инфицированных, на пятом – Германия, в которой зарегистрировано более 150 тысяч заболевших.

Часть стран уже готова частично ослабить карантин или даже снять большинство ограничений, так как скоро начнется туристический сезон. А часть стран готова ограничить въезд для туристов для конца 2020 года. Об этом говорилось на онлайн-конференции профильных министров стран Евросоюза.

Как пишет ТСН, главная цель этой конференции – это договорится о совместных правилах и координацию, так как каждая страна в последние месяцы самостоятельно принимала решение о карантинных ограничениях. На данный момент единого решения у большинства стран нет.

Министр туризма Италии заявил, что страна будет закрыта для туристов до конца года. А вот Греция готова открывать границы как можно быстрее, чтобы восстановить туризм и авиасообщение. Как вариант – предлагается ввести "паспорт здоровья", который будет подтверждать отсутствие у человека коронавируса. Эту идею поддерживает еще несколько стран, в том числе и Болгария, для которой туристический сезон летом очень важен.

Однако в ВОЗ считают, что такие паспорта будут неэффективными, так как нет никаких доказательств того, что человек, который переболел COVID-19, снова не заразится.

"Сейчас нет доказательств того, что люди, излечившиеся от COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторного заражения", - заявили в ВОЗ.

В Германии также высказались против поспешного открытия границ и быстрого открытия границ, так как это может обернутся неблагоприятными последствиями.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты высказались о том, что ждет украинцев в 2020 году с международным туризмом.