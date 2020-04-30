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На майские праздники домой: где можно будет пересечь границу с Украиной

STYLERЖизнь    30.04.2020 - 13:48
На майские праздники домой: где можно будет пересечь границу с Украиной
Где можно пересечь границу с Украиной (Фото: dpsu.gov.ua)

На майские праздники будут работать пропускные пункты на границе с Украиной - полный список

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса привел к тому, что большинство КПП на границах Украины были временно закрыты. Также остановлено авиасообщение и курсирование поездов. Однако попасть в Украину из соседних стран можно на автомобиле и пересечь границу через работающие КПП.

Согласно распоряжению правительства, пересечь границу Украины можно только на собственном автомобиле, пешие переходы также не работают. В пресс-службе Госпогранслужбы обновили список работающих пунктов пропуска.

На границе Украины с Польшей:

Во Львовской области – Краковец-Корчева

В Волынской области – Ягодин-Дорохуск

На границе Украины и Словакии:

В Закарпатской области – Ужгород-ВишнеНемецкое

На границе Украины и Венгрии:

Закарпатская область – Чоп (Тиса) –Захонь

На границе Украины и Румынии:

В Закарпатской области – Дьяково-Халмеу

В Черновицкой области – Порубное-Сирет

На границе Украины и Молдавии:

В Одесской области – Паланка-Маяки-Удобное

В Одесской области – Старокозачье-Тудора

В Винницкой области – Могилев-Подольский-Отач

На границе Украины и Беларуси:

В Черниговской области – Сеньковка-Веселовка

В Черниговской области – Новые Яриловичи-Новая Гута

В Черниговской области – Славутич-Комарин

В Житомирской области – Выступовичи-Новая Рудня

В Волынской области – Доманов-Мокраны

На границе Украины и России:

В Харьковской области – Гоптовка-Нехотеевка

В Сумской области – Юнаковка-Суджа

В Сумской области – Бачевск-Троебортное

В Черниговской области – Сеньковка-Новые Юрковичи

В Луганской области – Меловое-Чертково

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые страны Евросоюза готовы продлить карантин до осени и не пускать туристов.

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