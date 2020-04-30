На травневі свята додому: де можна буде перетнути кордон з Україною

Де можна перетнути кордон з Україною (Фото: dpsu.gov.ua)

На травневі свята будуть працювати пропускні пункти на кордоні з Україною - повний список

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу призвів до того, що більшість КПП на кордонах України були тимчасово закриті. Також зупинено авіасполучення і курсування поїздів. Однак потрапити в Україну з сусідніх країн можна автомобілем і перетнути кордон через КПП, що працюють.

Згідно з розпорядженням уряду, перетнути кордон України можна тільки на власному автомобілі, піші переходи також не працюють. У пресслужбі Держприкордонслужби оновили список чинних пунктів пропуску.

На кордоні України з Польщею:

У Львівській області – Краковець-Корчова

У Волинській області – Ягодин-Дорохуськ

На кордоні України та Словаччини:

У Закарпатській області – Ужгород-ВишнєНімецьке

На кордоні України та Угорщини:

Закарпатська область – Чоп (Тиса) –Захонь

На кордоні України та Румунії:

У Закарпатській області – Дяково-Халмеу

У Чернівецькій області – Порубне-Сірет

На кордоні України та Молдови:

В Одеській області – Паланка-Маяки-Удобне

В Одеській області – Старокозачье-Тудора

У Вінницькій області – Могильов-Подільський-Отач

На кордоні України та Білорусі:

У Чернігівській області – Сеньківка-Веселівка

У Чернігівській області – Нові Яриловичі-Нова Гута

У Чернігівській області – Славутич-Комарин

У Житомирській області – Виступовичі-Нова Рудня

У Волинській області – Доманов-Мокраны

На кордоні України та Росії:

У Харківській області – Гоптівка-Нехотєєвка

У Сумській області – Юнаківка-Суджа

У Сумській області – Бачівськ-Троєбортне

У Чернігівській області – Сеньківка-Нові Юрковичі

В Луганській області – Мілове-Чертково

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі країни Євросоюзу готові продовжити карантин до осені та не пускати туристів.