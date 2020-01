Майк Тайсон призвал россиян отстать от Украины: яркое видео вспомнили в сети

Майк Тайсон призвал россиян отстать от Украины. Жесткое заявление легендарный боксер сделал еще в 2014 году, когда Россия напала на нашу страну, аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, в результате которой погибли тысячи украинцев.

Архивное видео, на котором Тайсон озвучивает свою позицию относительно российско-украинской войны, снова вспомнили пользователи сети, публикуя его на своих аккаунтах.

Ролик был снят во время основанного Робертом Де Ниро кинофестиваля "Трайбека", что проходит каждый год в Нью-Йорке. Как видно на видео, "Железный Майк" шел по красной дорожке фестиваля, где он представлял документальный фильм о своей жизни. И в этот момент к нему обратились журналисты из России. Что именно спросили они у Тайсона - не известно. Но как только представители кремлевского СМИ назвали издание, на которое они работают, Майк резко поменялся в лице и жестко наехал на них.

"Get out of Ukraine! (Убирайтесь вон из Украины!)" - резко сказал Тайсон российским пропагандистам.

После этих слов знаменитый чемпион развернулся и ушел, так и не сказав ничего о своем фильме ошарашенным такими словами боксера россиянам.

Майк Тайсон призывает россиян убираться из Украины