Майк Тайсон закликав росіян відстати від України: яскраве відео згадали в мережі

Майк Тайсон завжди підтримував Україну в боротьбі проти російської агресії
Майк Тайсон закликав росіян відстати від України. Жорстку заяву легендарний боксер зробив ще в 2014 році, коли Росія напала на нашу країну, анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі, в результаті якої загинули тисячі українців.
Архівне відео, на якому Тайсон озвучує свою позицію щодо російсько-української війни, знову згадали користувачі мережі, публікуючи його на своїх акаунтах.
Ролик був знятий під час заснованого Робертом Де Ніро кінофестивалю "Трайбека", який проходить щороку в Нью-Йорку. Як видно на відео, "Залізний Майк" йшов по червоній доріжці фестивалю, де він представляв документальний фільм про своє життя. І в цей момент до нього звернулися журналісти з Росії. Що саме запитали вони у Тайсона - не відомо. Але як тільки представники кремлівського ЗМІ назвали видання, на яке вони працюють, Майк різко змінився в обличчі і жорстко наїхав на них.
"Get out of Ukraine! (Забирайтеся геть з України!)" - різко сказав Тайсон російським пропагандистам.
Після цих слів знаменитий чемпіон розвернувся і пішов, так і не сказавши нічого про свій фільм ошелешеним такими словами боксера росіянам.
Майк Тайсон закликає росіян забиратися з України