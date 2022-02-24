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На Майдане в Киеве раздают 10 тысяч флагов Украины: "оккупанты, мы не сдаемся!"

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 14:30
На Майдане в Киеве раздают 10 тысяч флагов Украины: "оккупанты, мы не сдаемся!" В Киеве раздают флаги Украины (фото: facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Войналович

Волонтеры на Майдане Независимости в Киеве начали раздавать 10 тысяч государственных флагов.

Об этом написал в Facebook экс-заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко.

"Сейчас каждый, у кого есть дома государственный флаг, должен вывесить его наружу, чтобы показать оккупантам, что мы не сдаемся!" - написал Геращенко.

На Майдане в Киеве раздают 10 тысяч флагов Украины: &quot;оккупанты, мы не сдаемся!&quot;

На Майдане раздают флаги (фото facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"Если вы киевлянин и у вас нет государственного флага - подъезжайте на Майдан и получите его! Слава Украине!" - добавил он.

Геращенко также добавил, что эти флаги были заказаны сразу после предупреждения президента США Джо Байдена о вторжении российской армии в Украину - 16 февраля.

"Тогда они не понадобились. Сейчас - в самый раз!" - резюмировал Геращенко.

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