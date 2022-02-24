На Майдані у Києві роздають 10 тисяч прапорів України: "окупанти, ми не здаємось!"

Волонтери на Майдані Незалежності у Києві почали роздавати 10 тисяч державних прапорів.

Про це написав у Facebook екс-заступник Міністра МВС України Антон Геращенко.

"Зараз кожен, в кого є вдома державний прапор, повинен вивісити його назовні, щоб показати окупантам, що ми не здаємось!" - написав Геращенко.

На Майдані роздають прапори (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"Якщо ви киянин і у вас немає державного прапору - під'їжджайте на Майдан і отримаєте його! Слава Україні!" - додав він.

Геращенко також додав, що ці прапори були замовлені відразу після попередження президента США Джо Байдена про вторгнення російської армії в Україну - 16 лютого.

"Тоді вони не знадобились. Зараз - на часі!" - резюмував Геращенко.