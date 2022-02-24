ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Майдані у Києві роздають 10 тисяч прапорів України: "окупанти, ми не здаємось!"

Новость на русском →
Київ, Четвер 24 лютого 2022 14:30
На Майдані у Києві роздають 10 тисяч прапорів України: "окупанти, ми не здаємось!" У Києві роздають прапори України (фото: facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Войналович

Волонтери на Майдані Незалежності у Києві почали роздавати 10 тисяч державних прапорів.

Про це написав у Facebook екс-заступник Міністра МВС України Антон Геращенко.

"Зараз кожен, в кого є вдома державний прапор, повинен вивісити його назовні, щоб показати окупантам, що ми не здаємось!" - написав Геращенко.

На Майдані у Києві роздають 10 тисяч прапорів України: &quot;окупанти, ми не здаємось!&quot;

На Майдані роздають прапори (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"Якщо ви киянин і у вас немає державного прапору - під'їжджайте на Майдан і отримаєте його! Слава Україні!" - додав він.

Геращенко також додав, що ці прапори були замовлені відразу після попередження президента США Джо Байдена про вторгнення російської армії в Україну - 16 лютого.

"Тоді вони не знадобились. Зараз - на часі!" - резюмував Геращенко.

Ситуація у Києві зараз: що відбувається у місті

Як захистити себе від вибуху в приміщенні, де є вікна: інструкція

Що робити, якщо пропаде мобільний зв'язок

Оновлена мапа найближчих бомбосховищ по всій Україні: як їх знайти

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога