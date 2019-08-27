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Местные жители в панике: под Житомиром происходят загадочные пожары

STYLERЖизнь    27.08.2019 - 19:23
Местные жители в панике: под Житомиром происходят загадочные пожары
Пожары под Житомиром (фото: коллаж РБК-Украина)

Люди начинают подозревать в поджогах друг друга

В селе Кишин Житомирской области почти каждую ночь происходят поджоги. Люди дошли уже до того, что каждую ночь в засадах находиться до 150 человек с ружьями. Об этом сообщают "Факты".

Люди хотят найти поджигателя, но пока этого не удается сделать. Кроме того, жители села начали подозревать в поджогах друг друга. И это при том, что в селе обычно все очень тихо и спокойно. Но теперь люди живут в страхе, что их сарай станет следующей "жертвой".

Есть предположение, что поджоги связаны с запугиванием местных жителей, у которых забрали земельные паи и передали их одной агрофирме. Первый пожар произошел на следующую ночь после того, как жители села высказались против объединенной территориальной общины и агрофирмы.

Местные жители в панике: под Житомиром происходят загадочные пожары

Пожары под Житомиром (фото: fakty.ua)

Люди рассказали, что земля была приватизирована не у всех, потому что никто не думал, что такое может произойти. Но некоторые начали быстро оформлять приватизацию. Девять участков по два гектара каждый были приватизированы, но приехали представители агрофирмы, снесли забитые колышки и передисковали приватизированную землю.

Людей сильно возмутили действия агрофирмы, и они начали протестовать. И в следующую же ночь произошел первый пожар, а на вторую ночь загорелся уже другой сарай. При этом в одну ночь произошло сразу три пожара.

По словам местных жителей, агрофирма вспахивает поля, потом подает местным властям документы, что будет что-то сеять на земле. Государство на это выделяет деньги, а фирма ничего не сеет.

Местные жители в панике: под Житомиром происходят загадочные пожары

Пожары под Житомиром (фото: fakty.ua)

Люди начали боятся ночевать в домах, так как был случай, когда загорелся сарай, который стоял рядом с домом, но людям повезло поскольку было без ветра и огонь не распространился на дом.

Некоторые жители полагают, что поджогами занимается кто-то из своих. Поскольку ночью дежурят люди и из соседнего села никто чужой пробраться бы не смог так просто.

Полиция также никого не нашла. По словам заместителя Олевской объединенной территориальной общины Александра Николайчука, подгожи происходят из-за борьбы между двумя конкурирующими агрофирмами.

Напомним, что в Полтавской области горели почти 50 га сухой травы. Плжар удалось локализировать.

Ранее сообщалось, что в Одесской области произошел пожар в доме быта.

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