З Windows зникне легендарна кнопка: про що і що буде замість неї

Microsoft готує сюрприз для користувачів Windows, адже вони планують прибрати довготривалу кнопку "Пуск", яка стала нерозривною частиною операційної системи протягом багатьох років. Замість неї з'явиться нова кнопка активації голосового помічника, відомого як Copilot, який спочатку створювався для програмістів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал про комп'ютерні технології PC World .

За словами генерального директора корпорації Microsoft, Сатьї Наделли, значок "Пуск" буде замінено на піктограму, яка викликає сервіс Copilot, нового голосового помічника від Microsoft.

Він також уточнив, що ці зміни будуть впроваджені в одній із майбутніх версій операційної системи Windows, але не сказав, чи це буде в рамках розробки Windows 12 або в одному з майбутніх оновлень для Windows 11.

Спочатку Copilot створювався як інструмент для програмістів з метою спростити процес написання коду. У 2021 році він був включений до сервісу GitHub, проте пізніше з'ясувалося, що сервіс копіює код у одних розробників і пропонує його іншим.

Наделла дав зрозуміти, що для нього різниці між класичним стартовим меню та новим голосовим помічником немає. "Copilot схожий з кнопкою "Пуск". Він стає організатором усієї вашої взаємодії з програмами», - сказав глава Microsoft.

Microsoft поміняє "Пуск" в черговий раз (фото: Microsoft)

Ті самі проблеми

Роками меню "Пуск" залишалося об'єктом постійних змін Microsoft. Кожна нова версія операційної системи, починаючи з Windows 98, принесла свої оновлення в цьому меню. Однак коли впроваджується нововведення, воно зазвичай викликає масове невдоволення серед користувачів.

Введення плиткового меню в Windows 11 відразу викликало критику, і багато користувачів, якщо було можливо, повернулися до більш знайомого меню з Windows 7. Інші почали шукати способи повернути звичайне меню "Пуск" у нові системи.

У цей час з'явилися сторонні програми, що надають можливість відновити меню "Пуск" і відключити плитки. Згодом ці програми стали надзвичайно популярними, і до 2023 року вони мали величезний попит.

Не виключено, що користувачі висловлюватимуть своє невдоволення з приводу наступних змін у меню та кнопці "Пуск" з боку Microsoft.

З чого все починалося

Меню "Пуск" у звичному його розумінні в 2023 році виповнилося 28 років. Microsoft впровадила його у свою ОС у 1995 р., коли світ побачив багато в чому революційну Windows 95.

Аж до кінця 2001 р. стартове меню майже не змінювалося, хоча за шість років Microsoft встигла випустити кілька операційних систем – як мінімум Windows 95, 98, 98 Second Edition, Me та Windows 2000.

Все змінилося з релізом Windows XP, в якій "Пуск" був сильно перероблений. Але Microsoft вирішила вкотре не налаштовувати громадськість проти себе і зберегла в XP два варіанти стартового меню - новий і класичний, як у випущених раніше операційних системах.

Канонічне стартове меню в Windows (фото: Microsoft)

З появою Windows Vista в 2007 році, класичне меню "Пуск" ще залишалося доступним, але Windows 7, випущена в 2009 році, поклала край цій ері. У Windows 11, яка є останньою версією, "Пуск" знову зазнав змін, але на відміну від Windows 8 і 8.1 Microsoft вирішила уникнути радикальних експериментів з цією функцією.