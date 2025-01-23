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Які технологічні проекти Ілона Маска залишилися в тіні його успіхів

Четвер 23 січня 2025 20:00
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Які технологічні проекти Ілона Маска залишилися в тіні його успіхів Труднощі та виклики на шляху Ілона Маска у світі технологій (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Ілон Маск відомий усьому світові як творець успішних і амбітних проєктів, як-от Tesla, SpaceX і Neuralink. Однак за його приголомшливими досягненнями ховаються ініціативи, які не здобули такого ж визнання або ж зіткнулися з несподіваними труднощами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які з проектів Маска опинилися в тіні його гучних успіхів.

Ранні невдачі SpaceX

У перші роки свого існування SpaceX пережила серйозні труднощі з ракетою Falcon 1. У період з 2006 по 2008 рік компанія зіткнулася з трьома поспіль невдалими запусками, що поставило її на межу банкрутства. Ці невдачі продемонстрували складність ракетобудування і фінансові труднощі, пов'язані з приватним освоєнням космосу.


Проблеми з виробництвом Tesla

Під керівництвом Маска Tesla неодноразово стикалася з виробничими труднощами, особливо в процесі випуску Model 3. Повідомлялося, що окремі частини автомобіля збирали вручну, що спричиняло затримки і брак готових до постачання машин.

Це "виробниче пекло", як назвав його Маск, підкреслило складнощі масштабування виробництва електричних автомобілів.

Які технологічні проекти Ілона Маска залишилися в тіні його успіхів

Tesla Cybertruck (фото: Wikimedia)

Нереалізований потенціал Hyperloop

Концепція Hyperloop, задумана Маском як високошвидкісна транспортна система, зіткнулася з труднощами на етапі реалізації. Незважаючи на початковий ентузіазм, проект відчуває технологічні та інфраструктурні проблеми, що викликає скептицизм щодо його життєздатності та перспектив.

Які технологічні проекти Ілона Маска залишилися в тіні його успіхів

Будівництво Hyperloop (фото: HYPERLOOP ONE)

Які технологічні проекти Ілона Маска залишилися в тіні його успіхів

Система Hyperloop (фото: HYPERLOOP ONE)

Протиріччя навколо купівлі Twitter

Купівля Маском Twitter за 44 мільярди доларів супроводжувалася численними складнощами. Його підхід до управління і змін політики платформи викликав невдоволення користувачів і зниження вартості компанії.

Критики вказують на ці проблеми як на ознаки неефективного управління та відсутності чіткої стратегічної лінії.

Публічні суперечки щодо ініціатив у сфері ШІ

Нещодавно Маск вступив у публічну суперечку з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом з приводу проекту "Stargate" - інфраструктури ШІ вартістю 500 мільярдів доларів.

Маск висловив сумніви щодо фінансування проекту, що призвело до напруженої дискусії, яка відобразила різні погляди на розвиток та інвестиції в ШІ.

У нас також є матеріал про те, що буде з TikTok, якщо його купить Ілон Маск.

А ще ми писали про 5 додатків, які допоможуть побачити супутники Starlink у небі.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Webopedia, New York Post, MarketWatch.

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Tesla SpaceX Ілон Маск
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