Мавпочки Анфіса та Чарлік, ослик Ося, єноти Мішка, Льоля, Динька: у зоопарку під Херсоном загинуло понад 300 тварин

Як повідомляють працівники зоопарку, вранці весь відпочинковий комплекс "Казкова діброва" був повністю затоплений водою. Загинуло близько 300 тварин.

"Мавпочки Анфіса і Чарлік, поні Малиш, віслюк Ося, єноти Мишка, Льоля, Динька, папуга жако Вєня, ворон Рома, бабаки, камерунські кози, вівці, папуги, морські свинки, фретки та багато інших наших маленьких улюбленців. Врятувалися тільки пара лебедів і качки. Маленьке пташеня лебедів, яке народилося лише 5 днів тому, теж загинуло", - розповіли в зоопарку.

Вони додали, що працівники прийшли до тварин близько 6-ї ранку, але вже все було затоплено водою. Мало того - весь парк замінували.

"Ми цілий рік намагалися врятувати тварин. Тварини були заблоковані в парку. Парк замінували, всі дороги перекрито, евакуація тварин була неможлива. Рік тому ми всі разом збирали гроші, щоб закупити корм на рік. Допомагали фермери, підприємці, а також багато людей Ми пережили моторошну зиму без світла та опалення, Валентина забрала до себе додому всіх теплолюбних тварин (понад 60).Всі тварини вижили до весни, а потім повернулися до Діброви.Ми робили все, що зберегти життя тварин, навіть у такій моторошній ситуації. Це страшне горе, страшний біль", - додали працівники зоопарку.

Трохи пізніше стало відомо, що пташеня лебедя вижило і плаває з батьками. Співробітники зоопарку звернулися до людей з проханням допомогти, якщо десь вони побачать інших тварин, що вижили.

Фото: facebook.com/Казкова діброва