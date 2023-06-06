Обезьянки Анфиса и Чарлик, ослик Ося, еноты Мишка, Леля, Динька: в зоопарке под Херсоном погибло более 300 животных

Как сообщают работники зоопарка, утром весь комплекс отдыха "Казкова діброва" был полностью затоплен водой. Погибло около 300 животных.

"Обезьянки Анфиса и Чарлик, пони Малыш, ослик Ося, еноты Мишка, Леля, Динька, попугай жако Веня, ворон Рома, сурки, камерунские козы, овцы, попугаи, морские свинки, фретки и много других наших маленьких любимцев. Спаслись только пара лебедей и утки. Маленький птенец лебедей, который родился только 5 дней назад, тоже погиб", - рассказали в зоопарке.

Они добавили, что работники пришли к животным около 6 утра, но уже все было затоплено водой. Более того - весь парк был заминирован.

"Мы целый год пытались спасти животных. Животные были заблокированы в парке. Парк был заминирован, все дороги перекрыты, эвакуация животных была невозможна. Год назад мы все вместе собирали деньги, чтобы закупить корм на год. Помогали фермеры, предприниматели, а также много людей приносили овощи и пересылали деньги на помощь животным. Мы пережили жуткую зиму без света и отопления. Валентина забрала к себе домой всех теплолюбивых животных (больше 60). Все животные выжили до весны, а потом вернулись в Діброву. Мы делали все, что сохранить жизнь животных, даже в такой жуткой ситуации. Это страшное горе, страшная боль", - добавили работники зоопарка.

Чуть позже стало известно, что птенец лебедя выжил и плавает с родителями. Сотрудники зоопарка обратились к людям с просьбой помочь, если где-нибудь они увидят других выживших животных.

Фото: facebook.com/Казкова діброва