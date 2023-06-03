Мавки, чугайстри та щезники. Українські міфічні істоти та де їх шукати (фото)

Чугайстер

У народі про нього розповідали як про чоловіка аномального зросту та надлюдської сили, який блукає лісами Карпат. До людей він зазвичай доброзичливий, а тих, хто має стосунок до лісу (пастухи, лісоруби) - оберігає. Крім того, перекази розповідають, що чугайстер любив танцювати, тому запросто міг затягнути подорожніх у рух.

Чугайстра також називають українською сніговою людиною (фото: Вікіпедія)

Фото: bestiary.us

Вовкулаки

Ці герої міфів становили справжню небезпеку для людей, адже полювали на них після перевтілення. Цікаво, що вовкулакою нібито можна було або народитися, або стати. Подейкують, що для того, аби добровільно перетворитися на вовкулаку потрібно було тричі перекинутися через пень із встромленим у спину ножем.

Вовкулаки (ілюстрація: about-ukraine.com)

Вихор

Ця міфічна істота більш звична для мешканців Криму та Приазов'я. За назвою очевидно, що це вітер, буря, проте найчастіше жіночого роду. Дослідники припускають, що походить Вихор із Греції, адже в культурі цього народу є слово "тюфос", що означає буря. А от Вихор часто ще називали "тіфон".

Вихор (фото: Слов'янська Лавка)

Шубін

За повір'ями, шубін - це володар підземного світу на Луганщині та Донеччині. Для того, аби вести роботу без турбот, гірники були змушені його задобрювати. А якщо зустріли шубіна, то точно знали, що це лихий знак.

Гравюра із зображенням шубіна (фото: Вікіпедія)

Щезник

Дослідники розійшлися у своїх припущеннях, якою саме була ця істота. Письменниця Іванна Блажкевич переконана, що це добрий дух, з яким треба вміти говорити. А дослідник української міфології Валерій Войтович каже, що щезник тотожний чорту.

Щезник (фото: volnorez.com.ua)

Потерчата

В українській міфології так називають дітей, які померли нехрещеними. Ці істоти є злими та навіть демонічними. У книжках можна знайти ще іншу назву "потерчук" або "страдча".

За переказами, душі нехрещених дітей протягом 7 років літають і просять, щоб їх охрестили. Їхні голоси нібито є схожими на жаб'яче кумкання. А хто почує, той повинен пожаліти нещасну душу: кинути хустинку, рушник або шматок полотна, як крижмо для хрещення.

Потерчата (фото: uamodna.com)

Вій

Цей міфічний персонаж є відомим не лише завдяки однойменним екранізаціям, а й повісті Миколи Гоголя.

Вій нібито володіє довгими та густими віями, через які нічого не бачить. А коли істота підіймає вії, її погляд вбивчий і руйнівний.

Вій (ілюстрація: discover.in.ua)

Перелесник

Ще один недобрий до людей дух. Він має здатність перевтілюватися на людей, яких уже немає серед живих і з'являтися перед їхніми родичами. Таким чином перелесник заманює живих до царства мертвих.

Перелесник (фото: uamodna.com)