Символіка української вишиванки. Як розшифрувати стародавні орнаменти

Здавна у вишиванках зашифровували обереги, які мали захищати власника сорочки від бід та лихих очей. Кожен орнамент мав сакральне значення, важливими були не лише візерунки, а й кольори вишивки.

Про давні символи та їх значення читайте у матеріалі нижче.

Дерево життя

Цей символ відображає модель світобудови, у якій три складових: підземне царство, земний світ і небесне царство. Коріння дерева означає минуле, стовбур - теперішнє, крона - майбутнє.

В українській вишивці цей символ можна зустріти не лише у вигляді дерева, а й у колоску, снопі, гілці, навіть виноградній лозі. У ньому також закладено істину єднання трьох світів та образ роду, продовження життя.

Дерево життя відображає модель світобудови (фото: annamarchuk)

Сварга

Це символ сонячного культу, в магічну силу якого вірили усі древні народи. У давнину українці пов'язували цей знак із силою домашнього вогнища та родинним щастям.

Сварга може бути ліво- та правосторонньою. Але в українських вишиванках зустрічається і повна сварга - накладання лівооберненої на правообернену. Переважно такі мотиви поширені були на Правобережжі.

Цей символ означав гармонію - дві протилежні сили, які врівноважувались потоками. Повна сварга вважається енергетично дуже сильним знаком.

Подільська вишиванка зі сваргами (фото: Pinterest)

Ромб, квадрат і безкінечник

Ромб є символом родючості, адже за формою він подібний на два трикутники - чоловіче та жіноче єство. Він є символом засіяного поля, яке мало величезне значення для наших предків-землеробів, адже символізувало багатство, достаток і добробут.

Одяг із вишитими ромбами молода жінка, завагітнівши, мала носити аж до народження дитини. Адже цей символ вважався сильним оберегом.

Квадрат - символ магічного числа 4, що позначає матерію. Символізує чотири пори року, чотири елементи, частини доби, життєві цикли.

Безкінечник у вигляді хвильки символізує вічність, неперервність буття. Його також відносять до культу води, який існував у перших цивілізаціях, зокрема, трипільській. Українці вірили, що саме цей знак захищає від проникнення до тіла зла, поганої енергетики. Найчастіше у вишиванках ним оздоблювали краї візерунків.

Геометричні мотиви були частими узорами у вишиванках (фото: Pinterest)

Ружі

Орнаменти у вигляді квітів і листя троянд часто зображали у вигляді вінка - без кінця і початку. Це символізувало нескінченність життя з постійним відродженням.

Ружі були частим орнаментом на жіночих сорочках. Ця квітка також є символом любові та милосердя. Вишиванки із рясними ружами зустрічаються у багатьох областях України.

Ружі були частим візерунком на жіночих сорочках (фото: pustunchik.ua)

Калина і дуб

Червоні китиці є символом здорового і безсмертного роду. Цей орнамент був характерний як для жіночих вишиванок, так і для чоловічих.

Дуб - це символ чоловічої енергії, міцної життєвої сили й непереможності. Українці вважали, що саме цей орнамент на чоловічих сорочках додає мужності для захисту свого роду.

Калину вишивали і на чоловічих, і на жіночих сорочках (фото: etnolook)

Мак

Вважалося, що маки мають магічну силу, що здатна захистити сім'ю і господарство від лихого ока. Саме тому їх освячували в церкві й зберігали для різноманітних обрядів.

Також це квітка скорботи. Червоний колір пелюсток символізує кров полеглих героїв на полі бою. Вишиванки із маками носили жінки, у яких в роду були загиблі воїни.

Вишиванки з маками носили жінки, які мали в роду загиблих воїнів (фото: Pinterest)