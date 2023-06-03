Мавки, чугайстры и щезники. Украинские мифические существа и где их искать (фото)

Чугайстер

В народе о нем рассказывали как о мужчине аномального роста и сверхчеловеческой силы, который блуждает по лесам Карпат. К людям он обычно дружелюбный, а тех, кто имеет отношение к лесу (пастухи, лесорубы) - оберегает. Кроме того, предания рассказывают, что чугайстер любил танцевать, потому запросто мог затащить путников в движение.

Чугайстра также называют украинским снежным человеком (фото: Википедия)

Фото: bestiary.us

Вурдалаки

Эти герои мифов представляли настоящую опасность для людей, ведь охотились за ними после перевоплощения. Интересно, что вурдалаком вроде бы можно было либо родиться, либо стать. Поговаривают, что для того, чтобы добровольно превратиться в оборотня нужно было трижды перекинуться через пень с вонзившимся в спину ножом.

Вурдалаки (иллюстрация: about-ukraine.com)

Вихрь

Это мифическое существо более привычно для жителей Крыма и Приазовья. Под названием очевидно, что это ветер, буря, но чаще всего женского рода. Исследователи предполагают, что происходит вихрь из Греции, ведь в культуре этого народа есть слово "тюфос", что означает буря. А вот Вихрь часто еще называли "тифон".

Вихрь (фото: Славянская Лавка)

Шубин

По поверьям, шубин - это обладатель подземного мира в Луганской и Донецкой областях. Для того чтобы вести работу без забот, горняки были вынуждены его задабривать. А если встретили шубина, то точно знали, что это злой знак.

Гравюра с изображением шубина (фото: Википедия)

Щезник

Исследователи разошлись в своих предположениях, каким именно было это существо. Писательница Иванна Блажкевич убеждена, что это хороший дух, с которым нужно уметь говорить. А исследователь украинской мифологии Валерий Войтович говорит, что щезник тождественный черту.

Щезник (фото: volnorez.com.ua)

Потерчата

В украинской мифологии так называют детей, умерших некрещеными. Эти существа злые и даже демонические. В книгах можно найти еще другое название "потерчук" или "страдчая".

По преданию, души некрещеных детей в течение 7 лет летают и просят, чтобы их окрестили. Их голоса якобы похожи на лягушачье кваканье. А кто услышит, тот должен пожалеть несчастную душу: бросить платок, полотенце или кусок полотна, как крестец для крещения.

Потерчата (фото: uamodna.com)

Вий

Этот мифический персонаж известен не только благодаря одноименным экранизациям, но и повести Николая Гоголя.

Он якобы владеет длинными и густыми ресницами, из-за которых ничего не видит. А когда существо поднимает ресницы, его взгляд убийственный и разрушительный.

Вий (иллюстрация: discover.in.ua)

Перелесник

Еще один недобрый для людей дух. Он обладает способностью перевоплощаться в людей, которых уже нет в живых и предстать перед их родственниками. Таким образом, перелесник привлекает живых в царство мертвых.

Перелесник (фото: uamodna.com)