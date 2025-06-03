"Мавка" оживає на сцені: 5 причин побачити нове шоу, яке підкорить і дітей, і дорослих

Вперше в Україні мультфільм оживе

Це не просто театральна постановка, це - повноцінне імерсивне шоу з акробатикою, еквілібристикою, вогняними трюками та повітряною гімнастикою. Усі образи Мавки, Лукаша, Русалок, Лісовика і сил природи будуть втілені артистами на сцені.

"Ми мріяли, щоб світ "Мавки" виходив за межі кіноекрана й ставав частиною повсякденного життя українців", - каже продюсерка Анна Єлісєєва.

Найвідоміший український мультфільм у новому форматі

"Мавка. Лісова пісня" - не просто хіт прокату. Це символ сучасної української культури, який знайшов відгук у серцях мільйонів - від дітей до дорослих. Тепер ця історія розгортається просто перед очима.



Голос Мавці дарує зіркова FIЇNKA

Несподіваним відкриттям стала участь співачки FIЇNKA. Саме її голос веде глядача крізь шоу у ролі оповідачки - так, ніби Мавка сама розповідає свою історію.

"Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" - один з найулюбленіших у нашій сімʼї. Тому, коли мені запропонували стати голосом нового шоу "Мавка", я, не вагаючись, погодилась. Для мене це велике задоволення, бо маю акторське минуле й часом сумую за цією діяльністю. Взагалі мрію озвучити мультфільм. Хтозна, можливо, все розпочнеться з цього", - ділиться фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2025".

Це не просто шоу, а справжнє 5D-занурення

Організатори обіцяють ароматичне занурення: у залі глядачі відчують запахи лісу, свіжої трави, дощу - і буквально перенесуться в українське чарівне село. Це елемент, який перетворює виставу на емоційний досвід для всіх органів чуття.

"Коли глядач відчуває знайомі аромати - він стає частиною історії", - кажуть автори шоу.

Ідеально для сімейного відпочинку

Шоу "Мавка" створене для глядачів будь-якого віку. Діти побачать чарівну казку, дорослі - відчують гордість за українське мистецтво. А головне - всі разом отримають світлий, емоційний досвід, який надихає вірити в добро, природу та силу любові.

Додамо, що квитки на грандіозне циркове шоу "Мавка" можна придбати на сайті Concert.ua за посиланням. Їхня вартість стартує від 290 грн.