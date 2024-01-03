Магія Мавки. За рахунок чого український мультфільм зачарував світ і чому - це лише початок

Великим сенсаційним явищем 2023 року став мультфільм "Мавка. Лісова пісня" студії Animagrad, створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та на основі образів української народної міфології.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як цей неперевершений 3D-анімаційний фентезійний фільм став не тільки одним із найуспішніших кінопроектів нашої країни, а й завоював серця глядачів усього світу.

Сюжет

В основі сюжету взаємодія та протистояння двох світів: чарівного і людського. Провідною темою, за сюжетом, є любовна лінія між лісовою Мавкою та селянином Лукашем, а також їхня боротьба з лиходійкою Килиною, яка прагне заволодіти чарівним лісовим джерелом.

Успіх проєкту

Фільм встановив декілька національних рекордів, ставши найкасовішим українським кінопроєктом за всю історію незалежного кінематографа та увійшовши до 20-ки найкасовіших стрічок країни. Його успіх став визначним для українського кіно, підіймаючи його на новий рівень в глобальному кінорейтингу.

Успіх "Мавки" на міжнародній кіноарені також є вражаючим. Кінострічка була дубльована 32 мовами. Це перший український анімаційний повнометражний фільм, який вийшов у світовий прокат у такому широкому масштабі, будучи показаним у кінотеатрах 148 країн світу та зібравши понад 20 мільйонів доларів.

Всі міжнародні контракти на показ фільму включали як перекладну, так і українську версію, щоб мільйони українських біженців у всьому світі могли насолодитися фільмом рідною мовою.

У Франції "Мавка" посіла перше місце серед новинок тижня, стала другим фільмом року та увійшла до п'ятірки найкасовіших фільмів прем'єрного тижня. В Італії мультфільм став п'ятим найкасовішим анімаційним фільмом 2023 року, провівши п'ять тижнів у трійці лідерів.

Кадр з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Історія створення

Ідея втілити відомий жіночий образ з українських міфів та легенд універсальною мовою анімації виникла ще у 2014 році. Тоді продюсери фільму усвідомили, що українці потребують екранізації власних історій, адже серед української молоді зростав попит на локального анімаційного героя.

Вже у вересні 2015 року прес-служба компанії Film.UA Group заявила про початок виробництва повнометражного мультфільму. У 2017 році вийшов перший тизер і "Мавка" стала першим в історії українським проєктом, відібраним для пітчингу на Cartoon Movie в Бордо.

У 2020 році пандемія COVID-19 значно сповільнила процес роботи над фільмом, а потім, на фінальній стадії виробництва, почалося повномасштабне російське вторгнення, і команді довелося завершувати фільм в умовах воєнного стану.

Попри це, "Мавка" вийшла в прокат вчасно і глядачі змогли насолодитися нею навесні 2023 року.

Кадр з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Маркетинг

Одним з ключових аспектів, які забезпечили успіх "Мавки" в Україні стала її масштабна маркетингова кампанія, що залучила до співпраці десятки національних брендів - від ювелірних салонів і видавництв до мережі пекарень і супермаркетів.

До і під час свого релізу Мавка була всюди: в магазинах, на білбордах і вітринах, у кав'ярнях і торгових центрах, а також у виставах і розважальних програмах (зокрема, танцювальна вистава "Мавка. Шоу", яка об'їхала 20 міст України).

Майбутні плани

Як розповіли під час форуму Cartoon Business 2023, команда "Мавки" вже запланувала створення 12-серійного анімаційного серіалу, який стане приквелом до подій фільму, у співпраці з французькою анімаційною студією TeamTO.

Також планується анімаційний сиквел та ігровий повнометражний художній фільм для аудиторії 12+.

Творча команда працює над розширенням всесвіту Мавки, обіцяючи глядачам ще більше захоплюючих пригод та загадкових історій.

А поки ми чекатимемо на це захоплююче продовження цієї містичної зворушливої історії, ми підготували для вас підбірку неймовірних казкових мультфільмів, які варто переглянути, якщо вам сподобалась "Мавка. Лісова пісня".

Принцеса Мононоке (1997)

Улюблений декількома поколіннями глядачів анімаційний фільм режисера Хаяо Міядзакі. Це історія молодого воїна, Ашітаки, який намагається позбутися свого прокляття, і виявляється втягнутим в конфлікт між людьми та природними лісними духами. На шляху він зустрічає Принцесу Мононоке, яка виступає захисницею природи.

Фільм є алегорією на тему гармонії між людиною та природою і досліджує теми захисту оточуючого нас світу та конфлікту між природою та людською діяльністю. Захоплююча анімація, переконливі персонажі та майстерна режисура Міядзакі роблять мультфільм актуальним і по сьогоднішній день. Якщо ви цінуєте розповіді, що спонукають до роздумів і чудово виконану анімацію, "Принцеса Мононоке" є обов'язковим до перегляду.

Лоракс (2012)

Анімаційний фільм за мотивами класичної дитячої казки доктора Сьюза. В центрі сюжету хлопчик на ім'я Тед, який живе у місті, позбавленому справжньої природи. В пошуках справжнього дерева для своєї подружки Одрі, герой знайомиться з Одноразником, який розповідає про своє минуле, пояснюючи, як його жадібність призвела до виснаження дерев трюфеля і вигнання Лоракса, містичного охоронця лісу.

Фільм переконливо поєднує природу і магію. Яскравий і химерний світ доктора Сьюза оживає через барвисту анімацію. Історія підкреслює важливість збереження навколишнього середовища та наслідки неконтрольованої індустріалізації.

Ваяна (2016)

Анімаційний фільм від студії Дісней, випущений у 2016 році. Історія розповідає про сміливу і визначну дівчину на ім'я Ваяна, яка вирушає у відчайдушну подорож через величезний океан, щоб врятувати свій народ від загрози. Під наглядом духу своєї бабусі, Моана об'єднується з напівбогом Мауї, щоб протистояти могутнім силам.

Фільм поєднує пригодницький сюжет із захоплюючою магією природи, оскільки Ваяна взаємодіє з океаном та іншими природними силами. Він вражає відмінною анімацією, захоплюючими музичними номерами та теплою сюжетною лінією.

Біла Змія (2019)

Китайський анімаційний фільм розповідає про Бланку, демона білої змії, яка втрачає пам'ять, маскуючись під жінку. Врятована добросердим мисливцем на змій, вона в нього закохується.

Мультфільм пропонує візуально приголомшливе дослідження міфічного світу, наповненого чарівними пейзажами та магічними істотами. В ньому чудово зображений зв'язок між персонажами та їхнім природним оточенням, демонструючи тонкий баланс між людським і надприродним світами. Анімація та візуальні ефекти сприяють зануренню в атмосферу фільму. Загалом, "Біла змія" пропонує захоплююче поєднання містики, романтики та вшанування світу природи і його духів.