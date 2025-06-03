"Мавка" оживает на сцене: 5 причин увидеть новое шоу, которое покорит и детей, и взрослых

Впервые в Украине мультфильм оживет

Это не просто театральная постановка, это - полноценное иммерсивное шоу с акробатикой, эквилибристикой, огненными трюками и воздушной гимнастикой. Все образы Мавки, Лукаша, Русалок, Лешего и сил природы будут воплощены артистами на сцене.

"Мы мечтали, чтобы мир "Мавки" выходил за пределы киноэкрана и становился частью повседневной жизни украинцев", - говорит продюсер Анна Елисеева.

Самый известный украинский мультфильм в новом формате

"Мавка. Лісова пісня" - не просто хит проката. Это символ современной украинской культуры, который нашел отклик в сердцах миллионов - от детей до взрослых. Теперь эта история разворачивается прямо перед глазами.



Голос Мавке дарит звездная FIЇNKA

Неожиданным открытием стало участие певицы FIЇNKA. Именно ее голос ведет зрителя сквозь шоу в роли рассказчицы - так, будто Мавка сама рассказывает свою историю.

"Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" - один из самых любимых в нашей семье. Поэтому, когда мне предложили стать голосом нового шоу "Мавка", я, не колеблясь, согласилась. Для меня это большое удовольствие, потому что у меня актерское прошлое и порой скучаю по этой деятельности. Вообще мечтаю озвучить мультфильм. Кто знает, возможно, все начнется с этого", - делится финалистка Нацотбора на "Евровидение-2025".

Это не просто шоу, а настоящее 5D-погружение

Организаторы обещают ароматическое погружение: в зале зрители почувствуют запахи леса, свежей травы, дождя - и буквально перенесутся в украинское волшебное село. Это элемент, который превращает спектакль в эмоциональный опыт для всех органов чувств.

"Когда зритель чувствует знакомые ароматы - он становится частью истории", - говорят авторы шоу.

Идеально для семейного отдыха

Шоу "Мавка" создано для зрителей любого возраста. Дети увидят волшебную сказку, взрослые - почувствуют гордость за украинское искусство. А главное - все вместе получат светлый, эмоциональный опыт, который вдохновляет верить в добро, природу и силу любви.

Добавим, что билеты на грандиозное цирковое шоу "Мавка" можно приобрести на сайте Concert.ua по ссылке. Их стоимость стартует от 290 грн.