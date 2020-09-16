МАУ запустит новые рейсы: когда и куда можно будет лететь

В МАУ рассказали о новых рейсах, а также о трансферных перелетах в Европу и Ближний Восток
Авиакомпания Международные Авиалинии Украины сделала заявление о новых рейсах, которые будут выполняться с октября. Также в пресс-службе рассказали, какие рейсы пришлось отменить из-за продолжения эпидемиологических ограничений со стороны властей некоторых стран. Об этом рассказывается на сайте МАУ.
Как сообщается, одна страна все же закрыла свои границы для Украины из-за растущего количества случаев коронавирусной инфекции.
"Анонсированный ранее расписание рейсов до 24 октября остается практически без изменений. За исключением полетов в Тбилиси - рейсы отменены из-за продолжения эпидемиологических ограничений со стороны властей Грузии", - говорится в заявлении пресс-службы.
Также был анонсирован график новых рейсов, которые начнут выполняться после снятия ограничений на транзит и посещение Украины для иностранцев.
"С 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, МАУ предлагает своим пассажирам удобные стыковки, а также добавляет новые рейсы. Тем самым, у пассажиров появится возможность расширить географию для путешествий по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после их окончания", - добавили в МАУ.
Какие международные рейсы добавили в МАУ
Какие транзитные рейсы из Европы предлагает МАУ через Киев:
Из столиц стран Ближнего Востока через Киев можно будет полететь в:
Отдельно из Стамбула и Тель-Авива через Киев предлагаются рейсы в:
Напомним, что ранее была названа еще одна курортная страна, которая может открыться раньше срока.
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