МАУ запустит новые рейсы: когда и куда можно будет лететь

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины сделала заявление о новых рейсах, которые будут выполняться с октября. Также в пресс-службе рассказали, какие рейсы пришлось отменить из-за продолжения эпидемиологических ограничений со стороны властей некоторых стран. Об этом рассказывается на сайте МАУ.

Как сообщается, одна страна все же закрыла свои границы для Украины из-за растущего количества случаев коронавирусной инфекции.

"Анонсированный ранее расписание рейсов до 24 октября остается практически без изменений. За исключением полетов в Тбилиси - рейсы отменены из-за продолжения эпидемиологических ограничений со стороны властей Грузии", - говорится в заявлении пресс-службы.

Также был анонсирован график новых рейсов, которые начнут выполняться после снятия ограничений на транзит и посещение Украины для иностранцев.

"С 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, МАУ предлагает своим пассажирам удобные стыковки, а также добавляет новые рейсы. Тем самым, у пассажиров появится возможность расширить географию для путешествий по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после их окончания", - добавили в МАУ.

Какие международные рейсы добавили в МАУ

Киев - Брюссель (BRU) - Киев

Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев

Киев - Лондон (LGW) - Киев

Киев - Прага (PRG) - Киев

Киев - Баку (GYD) – Киев

Какие транзитные рейсы из Европы предлагает МАУ через Киев:

Дубай (DXB)

Каир (CAI)

Баку (GYD)

Ереван (EVN)

Стамбул (IST)

Из столиц стран Ближнего Востока через Киев можно будет полететь в:

Амстердам (AMS)

Лондон (LGW)

Париж (CDG)

Брюссель (BRU)

Милан (MXP)

Дюссельдорф (DUS)

Мюнхен (MUC)

Прагу (PRG)

Тель-Авив (TLV)

Стамбул (IST)

Отдельно из Стамбула и Тель-Авива через Киев предлагаются рейсы в:

Амстердам (AMS)

Лондон (LGW)

Париж (CDG)

Брюссель (BRU)

Милан (MXP)

Дюссельдорф (DUS)

Мюнхен (MUC)

Прагу (PRG)

Дубай (DXB)

Єреван (EVN)

Баку (GYD)

Напомним, что ранее была названа еще одна курортная страна, которая может открыться раньше срока.

Также мы писали, что AirBaltic анонсировала новый рейс из Литвы в Украину.