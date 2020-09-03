AirBaltic анонсировала новый рейс из Литвы в Украину

Фото: самолет airBaltic (flickr.com)

Авиакомпания airBaltic анонсировала запуск нового авиарейса из Вильнюса в Киев. Первый рейс запланирован на 6 октября.

Об этом сообщает avianews.

Согласно расписанию, полеты будут совершаться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам в аэропорт "Борисполь".

Вылеты из Вильнюса запланированы на 06:55, возвращение из Киева - в 09:10.

Время в пути составит 1 час 20 минут. На линии будет использоваться самолет Airbus A220-300.

Минимальная цена авиабилетов на рейсы из Киева в Вильнюс начинается от 28 евро в одну сторону, на рейсы из Вильнюса в Киев - от 20 евро в одну сторону.

Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Кроме того, МАУ отменила ряд авиарейсов в Европу, и внесла изменения во внутренние маршруты.