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AirBaltic анонсировала новый рейс из Литвы в Украину

Четверг 03 сентября 2020 16:01
AirBaltic анонсировала новый рейс из Литвы в Украину
Фото: самолет airBaltic (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Авиакомпания airBaltic анонсировала запуск нового авиарейса из Вильнюса в Киев. Первый рейс запланирован на 6 октября.

Об этом сообщает avianews.

Согласно расписанию, полеты будут совершаться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам в аэропорт "Борисполь".

Вылеты из Вильнюса запланированы на 06:55, возвращение из Киева - в 09:10.

Время в пути составит 1 час 20 минут. На линии будет использоваться самолет Airbus A220-300.

Минимальная цена авиабилетов на рейсы из Киева в Вильнюс начинается от 28 евро в одну сторону, на рейсы из Вильнюса в Киев - от 20 евро в одну сторону.

Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Кроме того, МАУ отменила ряд авиарейсов в Европу, и внесла изменения во внутренние маршруты.

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