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МАУ запустить нові рейси: коли і куди можна буде летіти

Автор: Анна Кисельова

У МАУ розповіли про нових рейсах, а також про трансферні перельоти в Європу і Близький Схід

Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України зробила заяву про нові рейси, які будуть виконуватися з жовтня. Також у пресслужбі розповіли, які рейси довелося скасувати через продовження епідеміологічних обмежень з боку влади деяких країн. Про це розповідається на сайті МАУ.

Як повідомляється, одна країна все ж закрила свої кордони для України через зростаючу кількість випадків коронавирусной інфекції.

"Анонсований раніше розклад рейсів до 24 жовтня залишається практично без змін. За винятком польотів у Тбілісі - рейси скасовані через продовження епідеміологічних обмежень з боку влади Грузії", - йдеться в заяві пресслужби.

Також був анонсований графік нових рейсів, які почнуть виконуватися після зняття обмежень на транзит і відвідування України для іноземців.

"З 1 жовтня, після припинення обмежень для іноземців, МАУ пропонує своїм пасажирам зручні стикування, а також додає нові рейси. Тим самим, у пасажирів з'явиться можливість розширити географію для подорожей по Європі та Близькому Сходу не тільки в період обмежень, але і після їх закінчення", - додали в МАУ.

Які міжнародні рейси додали в МАУ

  • Київ - Брюссель (BRU) - Київ
  • Київ - Дюссельдорф (DUS) - Київ
  • Київ - Лондон (LGW) - Київ
  • Київ - Прага (PRG) - Київ
  • Київ - Баку (GYD) – Київ

Які транзитні рейси з Європи пропонує МАУ через Київ:

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  • у Дубай (DXB)
  • у Каїр (CAI)
  • у Баку (GYD)
  • у Єреван (EVN)
  • у Стамбул (IST)

Зі столиць країн Близького Сходу через Київ можна буде полетіти в:

  • Амстердам (AMS)
  • Лондон (LGW)
  • Париж (CDG)
  • Брюссель (BRU)
  • Мілан (MXP)
  • Дюссельдорф (DUS)
  • Мюнхен (MUC)
  • Праги (PRG)
  • Тель-Авів (TLV)
  • Стамбул (IST)

Окремо зі Стамбула і Тель-Авіва через Київ пропонуються рейси в:

  • Амстердам (AMS)
  • Лондон (LGW)
  • Париж (CDG)
  • Брюссель (BRU)
  • Мілан (MXP)
  • Дюссельдорф (DUS)
  • Мюнхен (MUC)
  • Праги (PRG)
  • Дубай (DXB)
  • Єреван (EVN)
  • Баку (GYD)

Нагадаємо, що раніше була названа ще одна курортна країна, яка може відкритися раніше строку.

Також ми писали, що AirBaltic анонсувала новий рейс з Литви в Україну.

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