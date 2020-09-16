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МАУ запустит новые рейсы: когда и куда можно будет лететь

Киев, Среда 16 сентября 2020 20:14
МАУ запустит новые рейсы: когда и куда можно будет лететь
МАУ сделала заявление о рейсах с октября (фото: wikimedia by Julian Herzog)
Автор: Анна Киселева

В МАУ рассказали о новых рейсах, а также о трансферных перелетах в Европу и Ближний Восток

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины сделала заявление о новых рейсах, которые будут выполняться с октября. Также в пресс-службе рассказали, какие рейсы пришлось отменить из-за продолжения эпидемиологических ограничений со стороны властей некоторых стран. Об этом рассказывается на сайте МАУ.

Как сообщается, одна страна все же закрыла свои границы для Украины из-за растущего количества случаев коронавирусной инфекции.

"Анонсированный ранее расписание рейсов до 24 октября остается практически без изменений. За исключением полетов в Тбилиси - рейсы отменены из-за продолжения эпидемиологических ограничений со стороны властей Грузии", - говорится в заявлении пресс-службы.

Также был анонсирован график новых рейсов, которые начнут выполняться после снятия ограничений на транзит и посещение Украины для иностранцев.

"С 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, МАУ предлагает своим пассажирам удобные стыковки, а также добавляет новые рейсы. Тем самым, у пассажиров появится возможность расширить географию для путешествий по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после их окончания", - добавили в МАУ.

Какие международные рейсы добавили в МАУ

  • Киев - Брюссель (BRU) - Киев
  • Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев
  • Киев - Лондон (LGW) - Киев
  • Киев - Прага (PRG) - Киев
  • Киев - Баку (GYD) – Киев

Какие транзитные рейсы из Европы предлагает МАУ через Киев:

  • Дубай (DXB)
  • Каир (CAI)
  • Баку (GYD)
  • Ереван (EVN)
  • Стамбул (IST)

Из столиц стран Ближнего Востока через Киев можно будет полететь в:

  • Амстердам (AMS)
  • Лондон (LGW)
  • Париж (CDG)
  • Брюссель (BRU)
  • Милан (MXP)
  • Дюссельдорф (DUS)
  • Мюнхен (MUC)
  • Прагу (PRG)
  • Тель-Авив (TLV)
  • Стамбул (IST)

Отдельно из Стамбула и Тель-Авива через Киев предлагаются рейсы в:

  • Амстердам (AMS)
  • Лондон (LGW)
  • Париж (CDG)
  • Брюссель (BRU)
  • Милан (MXP)
  • Дюссельдорф (DUS)
  • Мюнхен (MUC)
  • Прагу (PRG)
  • Дубай (DXB)
  • Єреван (EVN)
  • Баку (GYD)

Напомним, что ранее была названа еще одна курортная страна, которая может открыться раньше срока.

Также мы писали, что AirBaltic анонсировала новый рейс из Литвы в Украину.

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