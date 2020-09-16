МАУ запустить нові рейси: коли і куди можна буде летіти

МАУ зробила заяву про рейси з жовтня (фото: wikimedia by Julian Herzog)

У МАУ розповіли про нових рейсах, а також про трансферні перельоти в Європу і Близький Схід

Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України зробила заяву про нові рейси, які будуть виконуватися з жовтня. Також у пресслужбі розповіли, які рейси довелося скасувати через продовження епідеміологічних обмежень з боку влади деяких країн. Про це розповідається на сайті МАУ.

Як повідомляється, одна країна все ж закрила свої кордони для України через зростаючу кількість випадків коронавирусной інфекції.

"Анонсований раніше розклад рейсів до 24 жовтня залишається практично без змін. За винятком польотів у Тбілісі - рейси скасовані через продовження епідеміологічних обмежень з боку влади Грузії", - йдеться в заяві пресслужби.

Також був анонсований графік нових рейсів, які почнуть виконуватися після зняття обмежень на транзит і відвідування України для іноземців.

"З 1 жовтня, після припинення обмежень для іноземців, МАУ пропонує своїм пасажирам зручні стикування, а також додає нові рейси. Тим самим, у пасажирів з'явиться можливість розширити географію для подорожей по Європі та Близькому Сходу не тільки в період обмежень, але і після їх закінчення", - додали в МАУ.

Які міжнародні рейси додали в МАУ

Київ - Брюссель (BRU) - Київ

Київ - Дюссельдорф (DUS) - Київ

Київ - Лондон (LGW) - Київ

Київ - Прага (PRG) - Київ

Київ - Баку (GYD) – Київ

Які транзитні рейси з Європи пропонує МАУ через Київ:

у Дубай (DXB)

у Каїр (CAI)

у Баку (GYD)

у Єреван (EVN)

у Стамбул (IST)

Зі столиць країн Близького Сходу через Київ можна буде полетіти в:

Амстердам (AMS)

Лондон (LGW)

Париж (CDG)

Брюссель (BRU)

Мілан (MXP)

Дюссельдорф (DUS)

Мюнхен (MUC)

Праги (PRG)

Тель-Авів (TLV)

Стамбул (IST)

Окремо зі Стамбула і Тель-Авіва через Київ пропонуються рейси в:

Амстердам (AMS)

Лондон (LGW)

Париж (CDG)

Брюссель (BRU)

Мілан (MXP)

Дюссельдорф (DUS)

Мюнхен (MUC)

Праги (PRG)

Дубай (DXB)

Єреван (EVN)

Баку (GYD)

Нагадаємо, що раніше була названа ще одна курортна країна, яка може відкритися раніше строку.

Також ми писали, що AirBaltic анонсувала новий рейс з Литви в Україну.