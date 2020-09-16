МАУ запустить нові рейси: коли і куди можна буде летіти

У МАУ розповіли про нових рейсах, а також про трансферні перельоти в Європу і Близький Схід
Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України зробила заяву про нові рейси, які будуть виконуватися з жовтня. Також у пресслужбі розповіли, які рейси довелося скасувати через продовження епідеміологічних обмежень з боку влади деяких країн. Про це розповідається на сайті МАУ.
Як повідомляється, одна країна все ж закрила свої кордони для України через зростаючу кількість випадків коронавирусной інфекції.
"Анонсований раніше розклад рейсів до 24 жовтня залишається практично без змін. За винятком польотів у Тбілісі - рейси скасовані через продовження епідеміологічних обмежень з боку влади Грузії", - йдеться в заяві пресслужби.
Також був анонсований графік нових рейсів, які почнуть виконуватися після зняття обмежень на транзит і відвідування України для іноземців.
"З 1 жовтня, після припинення обмежень для іноземців, МАУ пропонує своїм пасажирам зручні стикування, а також додає нові рейси. Тим самим, у пасажирів з'явиться можливість розширити географію для подорожей по Європі та Близькому Сходу не тільки в період обмежень, але і після їх закінчення", - додали в МАУ.
Які міжнародні рейси додали в МАУ
Які транзитні рейси з Європи пропонує МАУ через Київ:
Зі столиць країн Близького Сходу через Київ можна буде полетіти в:
Окремо зі Стамбула і Тель-Авіва через Київ пропонуються рейси в:
Нагадаємо, що раніше була названа ще одна курортна країна, яка може відкритися раніше строку.
Також ми писали, що AirBaltic анонсувала новий рейс з Литви в Україну.