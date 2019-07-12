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МАУ оскандалилась с Катей Осадчей: была угроза лететь стоя

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 14:09
МАУ оскандалилась с Катей Осадчей: была угроза лететь стоя
Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая в Instagram пожаловалась на МАУ

Катерина Осадчая, известная украинская телеведущая, рассказала о том, в какую неприятную ситуацию она попала во время авиаперелета компанией МАУ из Киева в Одессу. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Она разместила фотографию с хештегом FlyUia и написала: "Когда летишь с ребенком, а мест нет, потому что на них посадили других людей". В комментариях она объяснила, что неприятность случилась во время авиаперелета в Одессу. Ей вместе с ребенком пришлось садиться на свободные места, так как ее были заняты.

"Пришлось сесть на свободные места в салоне. Хорошо, хоть нашлись свободные. Была угроза лететь стоя", - написала Катерина Осадчая.

МАУ оскандалилась с Катей Осадчей: была угроза лететь стоя

Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Также в комментариях объяснили, что телеведущая столкнулась с ситуацией, когда авиакомпания использовала овербукинг – продала билетов на самолет больше, чем на нем было мест. Однако пользователи удивляются, как могли поступить так с пассажиром, у которого в документах был указан маленький ребенок.

МАУ оскандалилась с Катей Осадчей: была угроза лететь стояМАУ оскандалилась с Катей Осадчей: была угроза лететь стояМАУ оскандалилась с Катей Осадчей: была угроза лететь стояМАУ оскандалилась с Катей Осадчей: была угроза лететь стоя

Скриншоты комментариев (instagram.com/kosadcha)

Также Катерина Осадчая разместила фотографию, на которой показала ручку от чемодана, которую отломали работники багажного отделения.

"И ручку оторвали от чемодана", - подписала фотографию телеведущая.

МАУ оскандалилась с Катей Осадчей: была угроза лететь стоя

Фото: instagram.com/kosadcha

В Одессу она отправилась вместе с сыном, чтобы проведать своего мужа Юрия Горбунова, который на данный момент находится там на съемках.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами.

А также рассказывали о том, что Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018.

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