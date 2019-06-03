ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МАУ оскандалилась из-за известного музыканта (видео)

STYLERЖизнь    03.06.2019 - 16:46
МАУ оскандалилась из-за известного музыканта (видео)
МАУ попала в скандал (коллаж: РБК-Украина)

В МАУ отказывались пускать музыканта на борт, пока тот не заплатил

Международные авиалинии Украины попали в скандал из-за известного американского музыканта украинского происхождения Влада Дебрянского. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Пятикратний номинант на премию "Грэмми" рассказывает, что летел из Киева в Торонто и при оформлении на посадку в Борисполе имел с собой одну сумку, компьютер и гитару.

Сумку он сдал в багаж, а гитару ему не разрешили брать в салон и объяснили, что за такую "услугу" надо заплатить 4 тысячи гривен.

На что Дебрянский ответил, что, когда летел из Торонто с этой же гитарой, никто про такие тарифы ему не говорил. Тогда музыкант позвонил на горячую линию, где ему объяснили, что за гитару надо заплатить всего 15 евро (450 грн).

Однако при входе на самолет ему сказали, что или он платит 4000 грн, или теряет билет. Музыкант согласился и заплатил, однако с его карточки сняли 4496 грн и объяснили, что на "входе дороже".

МАУ оскандалилась из-за известного музыканта (видео)

МАУ попала в скандал из-за Влада Дебрянского (фото: facebook.com/vlad.debriansky)

"Я говорю, почему не 4000? Ответ - "это же на регистрации, а при входе дороже". И впустили на борт", - пишет Дебрянский.

Музыкант чрезвычайно сильно возмущен - он называет МАУ худшей авиакомпанией в мире, и пишет, что больше никогда не будет летать ею.

МАУ попала в скандал из-за Влада Дебрянского (видео: facebook.com/vlad.debriansky)

"Я летаю постоянно с гитарой, ни разу такого жесткого отношения не было, а "бабла" МАУ я вижу не хватает, особенно моих экстра 4496 грн. Никогда в жизни МАУ!" - возмущается музыкант.

МАУ оскандалилась из-за известного музыканта (видео)

МАУ попала в скандал из-за Влада Дебрянского (скрин: facebook.com/vlad.debriansky)

Ранее сообщалось, что в Борисполе по ошибке забыли 30 пассажиров, которые летели из Барселоны в Одессу с пересадкой в Киеве. Самолет улетел без них, несмотря на то, что они вовремя прошли регистрацию.

Также мы писали, что в аэропорту Шереметьево произошло новое ЧП с российским узкофюзеляжным самолетом "Суперджет". Самолету чудом удалось приземлиться в Ижевске.

Также мы писали о том, что инцидент с пьяной украинкой на борту самолета Барселона - Киев получил продолжение.

Опять послали: известный ведущий решил судиться с МАУ Сообщили Вам в социальной сети: скандал MARUV с МАУ получил продолжение
Новости Украины Международные авиалинии Украины
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь