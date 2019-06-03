МАУ оскандалилась из-за известного музыканта (видео)

МАУ попала в скандал (коллаж: РБК-Украина)

В МАУ отказывались пускать музыканта на борт, пока тот не заплатил

Международные авиалинии Украины попали в скандал из-за известного американского музыканта украинского происхождения Влада Дебрянского. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Пятикратний номинант на премию "Грэмми" рассказывает, что летел из Киева в Торонто и при оформлении на посадку в Борисполе имел с собой одну сумку, компьютер и гитару.

Сумку он сдал в багаж, а гитару ему не разрешили брать в салон и объяснили, что за такую "услугу" надо заплатить 4 тысячи гривен.

На что Дебрянский ответил, что, когда летел из Торонто с этой же гитарой, никто про такие тарифы ему не говорил. Тогда музыкант позвонил на горячую линию, где ему объяснили, что за гитару надо заплатить всего 15 евро (450 грн).

Однако при входе на самолет ему сказали, что или он платит 4000 грн, или теряет билет. Музыкант согласился и заплатил, однако с его карточки сняли 4496 грн и объяснили, что на "входе дороже".

МАУ попала в скандал из-за Влада Дебрянского (фото: facebook.com/vlad.debriansky)

"Я говорю, почему не 4000? Ответ - "это же на регистрации, а при входе дороже". И впустили на борт", - пишет Дебрянский.

Музыкант чрезвычайно сильно возмущен - он называет МАУ худшей авиакомпанией в мире, и пишет, что больше никогда не будет летать ею.

МАУ попала в скандал из-за Влада Дебрянского (видео: facebook.com/vlad.debriansky)

"Я летаю постоянно с гитарой, ни разу такого жесткого отношения не было, а "бабла" МАУ я вижу не хватает, особенно моих экстра 4496 грн. Никогда в жизни МАУ!" - возмущается музыкант.

МАУ попала в скандал из-за Влада Дебрянского (скрин: facebook.com/vlad.debriansky)

Ранее сообщалось, что в Борисполе по ошибке забыли 30 пассажиров, которые летели из Барселоны в Одессу с пересадкой в Киеве. Самолет улетел без них, несмотря на то, что они вовремя прошли регистрацию.

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