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МАУ оскандалилася з Катею Осадчою: була загроза летіти стоячи

STYLERЖиття    12.07.2019 - 14:09
МАУ оскандалилася з Катею Осадчою: була загроза летіти стоячи
Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча в Instagram поскаржилася на МАУ

Катерина Осадча, відома українська телеведуча, розповіла про те, в яку неприємну ситуацію вона потрапила під час авіаперельоту компанією МАУ з Києва в Одесу. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Вона розмістила фотографію з хештегом FlyUia і написала: "Коли летиш з дитиною, а місць немає, тому що на них посадили інших людей". В коментарях вона пояснила, що неприємність трапилася під час авіаперельоту в Одесу. Їй разом з дитиною довелося сідати на вільні місця, так як її були зайняті.

"Довелося сісти на вільні місця в салоні. Добре, хоч знайшлися вільні. Була загроза летіти стоячи", - написала Катерина Осадча.

МАУ оскандалилася з Катею Осадчою: була загроза летіти стоячи

Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також у коментарях пояснили, що телеведуча зіткнулася з ситуацією, коли авіакомпанія використовувала овербукінг – продала квитків на літак більше, ніж було місць. Однак користувачі дивуються, як могли вчинити так з пасажиром, у якого в документах була вказана маленька дитина.

МАУ оскандалилася з Катею Осадчою: була загроза летіти стоячиМАУ оскандалилася з Катею Осадчою: була загроза летіти стоячиМАУ оскандалилася з Катею Осадчою: була загроза летіти стоячиМАУ оскандалилася з Катею Осадчою: була загроза летіти стоячи

Скріншоти коментарів (instagram.com/kosadcha)

Також Катерина Осадча розмістила фотографію, на якій показала ручку від валізи, яку відламали працівники багажного відділення.

"І ручку відірвали від валізи", - підписала фотографію телеведуча.

МАУ оскандалилася з Катею Осадчою: була загроза летіти стоячи

Фото: instagram.com/kosadcha

В Одесу вона відправилася разом з сином, щоб провідати свого чоловіка Юрія Горбунова, який на даний момент перебуває там на зйомках.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами.

А також розповідали про те, що Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018.

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