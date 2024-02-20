Матвієнко - у 17 років, Павлік - у 18. Українські зірки, які рано стали батьками

Тоня Матвієнко - 17 років

Дочка народної артистки України Ніни Матвієнко, Тоня, вперше пізнала радість материнства у віці 17 років.

Співачка завагітніла в 16 років від свого 23-річного коханого. Вона вирішила повідомити цю новину мамі тільки через два місяці.

І якщо всі навколо почали засуджувати її, то Ніна Митрофанівна була дуже рада поповненню в родині.

Ніна Матвієнко з донькою Уляною (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Згодом майбутня зірка вийшла заміж за свого обранця, проте через 10 років їхній шлюб закінчився розлученням.

Її донька Уляна і Тоня виглядають як подружки. Нині виконавиця перебуває у шлюбі зі співаком Арсеном Мірзояном.

У 35 років Матвієнко народила другу дитину - доньку Ніну.

Тоня Матвієнко з дітьми (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Віктор Павлік - 18 років

Співак є багатодітним батьком. У квітні 1984 року у нього народився син Олександр від першої дружини Лідії, коли йому було всього 18 років.

Первісток пішов по стопах батька, брав участь у талант-шоу і також став артистом. Нині він одружений і виховує сина.

Віктор Павлік із сином Олександром (фото: instagram.com/viktorpavlik)

У 1987 році у Віктора з'явилася друга дочка, Христина, від його дружини Світлани.

Віктор Павлік з донькою (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Від третьої дружини, танцівниці Лори Созаєвої, у Павліка народився син Павло, який помер на 22-му році життя після тривалої боротьби з раком.

Віктор Павлік із сином Павлом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

У 2022-му Павлік став батьком знову. Його четверта дружина, концертна директорка Катерина Репяхова, подарувала йому сина Михайла.

Віктор з дружиною Катериною і сином (фото: ​​​​​instagram.com/viktorpavlik)

Катерина Осадча - 19 років

Телеведуча вперше народила первістка в 19 років. Батько Іллі - колишній чоловік Катерини, депутат Олег Поліщук.

Нині хлопець навчається в США.

Катя Осадча із сином Іллею (фото:instagram.com/kosadcha)

У 2017 році ведуча програми "Світське життя" вийшла заміж за свого колегу, продюсера і шоумена Юрія Горбунова.

Того ж року 18 лютого в них народився спільний син Іван, а 19 серпня 2021-го - ще один хлопчик, якого назвали Данилом.

Катя Осадча із дітьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Роман Сасанчин - 19 років

Переможець "Голосу діти" і "Голосу країни" став батьком у 19 років. 30 грудня 2022 року його дружина Іванна народила йому доньку на ім'я Елізабет.

Виконавець зізнався, що ніколи не очікував стати батьком у такому юному віці.

Роман та його обраниця познайомилися у 2020-му через спільних друзів і вже за кілька місяців почали жити разом у квартирі, яку Роман виграв у шоу "Голос країни".

У грудні 2022-го пара офіційно стала чоловіком та дружиною.

Роман Сасанчин з дружиною і донькою (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Оля Полякова - 21 рік

Артистка стала мамою також у молодому віці. У свої 21 вона народила доньку Машу, а потім, у 2011 році, у віці 27 років, стала мамою вдруге, коли народила доньку Алісу.

Оля Полякова з доньками (фото: instagram.com/polyakovamusic)