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Наталія Могилевська заінтригувала, чи вийшла заміж за свого коханого

Вівторок 20 лютого 2024 09:10
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Наталія Могилевська заінтригувала, чи вийшла заміж за свого коханого Наталія Могилевська (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Наталія Могилевська відповіла, чи перебуває вона в офіційному шлюбі зі своїм коханим Валентином, якого досі не представила публіці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для проєкту "ТУР Зірками".

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За словами знаменитості, вона не планує грати з обранцем пишного весілля, так як вважає, що під час війни це не є доречним.

На думку Наталії, ці кошти потрібно віддати на допомогу.

"Я вважаю, що війна - не дуже актуальний час для весілля, свята і решти. Тому ми зосередилися на стосунках, допомозі українцям, військовим. І всі зайві гроші ми точно будемо витрачати не на весілля, а на те, щоб реально допомогти українцям впоратися з жахливою ситуацією", - розповіла Могилевська.

Також співачка неоднозначно відповіла, чи офіційно розписана у РАЦСі з коханим.

"А можливо, ми вже це зробили", - заінтригувала зірка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про чоловіка Могилевської, якого вона тримає в таємниці.

Також співачка розсекретила вартість свого повсякденного образу.

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