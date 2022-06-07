"Мати під боком сусіда - жлоба і хама": Кукуюк підірвав мережу новим віршем (відео)
Михайло Кукуюк опублікував вірш про Росію (Кадр з фільму "Теорія зла")
Український актор Михайло Кукуюк, який родом з Житомира, опублікував дуже ємний і сильний вірш про росіян.
Його він опублікував у своєму Instagram.
Михайло розміщає свої творіння під тегом "висока поезія".
У вірші Кукуюк називає сусідню країну "жлобами і хамами".
У коментарях українці гідно оцінили поезію Михайла.
- Кожне слово-то правда!!!!! Підкріплене реальними фактами. Але шкода, русні такі високі матерії не зрозуміти. А ще кажуть, що ми схожі! За ці дні повномасштабної війни я зрозуміла - ми абсолютно різні!!! І слава Богу!!!!
- Найвищий рівень майстерності володіння словом.
- Я вже бачу, як на ЗНО з літератури в 2050, будуть питання про високу поезію Михайла.
- Сильно! Така наша місія, поколіннями ми цей бур'ян не можемо сполоти.
- Великому акторові, властивий Склад Розуму. Геніально. Браво Михайло!!!
Відзначимо, що ще з початку війни актор Михайло Кукуюк записався в територіальну оборону. Він захищає нашу землю від російських загарбників.
Як ми раніше писали, на фронті служить український військовий, який вражає своєю поезією. Павло Вишебаба присвячує вірші братові, доньці.
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