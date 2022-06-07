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"Мати під боком сусіда - жлоба і хама": Кукуюк підірвав мережу новим віршем (відео)

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Вівторок 07 червня 2022 10:07
"Мати під боком сусіда - жлоба і хама": Кукуюк підірвав мережу новим віршем (відео) Михайло Кукуюк опублікував вірш про Росію (Кадр з фільму "Теорія зла")
Автор: Людмила Жукова

Український актор Михайло Кукуюк, який родом з Житомира, опублікував дуже ємний і сильний вірш про росіян.

Його він опублікував у своєму Instagram.

Михайло розміщає свої творіння під тегом "висока поезія".

У вірші Кукуюк називає сусідню країну "жлобами і хамами".

У коментарях українці гідно оцінили поезію Михайла.

  • Кожне слово-то правда!!!!! Підкріплене реальними фактами. Але шкода, русні такі високі матерії не зрозуміти. А ще кажуть, що ми схожі! За ці дні повномасштабної війни я зрозуміла - ми абсолютно різні!!! І слава Богу!!!!
  • Найвищий рівень майстерності володіння словом.
  • Я вже бачу, як на ЗНО з літератури в 2050, будуть питання про високу поезію Михайла.
  • Сильно! Така наша місія, поколіннями ми цей бур'ян не можемо сполоти.
  • Великому акторові, властивий Склад Розуму. Геніально. Браво Михайло!!!

Відзначимо, що ще з початку війни актор Михайло Кукуюк записався в територіальну оборону. Він захищає нашу землю від російських загарбників.

Як ми раніше писали, на фронті служить український військовий, який вражає своєю поезією. Павло Вишебаба присвячує вірші братові, доньці.

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