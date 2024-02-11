Мати-дракона у червоному: Ребрик на останніх місяцях вагітності влаштувала ефектну фотосесію

Вагітна Ребрик уявила себе матір’ю дракона

На нових світлинах 42-річна зірка постала у червоному штанному костюмі оверсайз з атласу.

Свій образ Лілія доповнила яскравим макіяжем і модною зачіскою з пучком.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Додаю червоного, щоб хоч трохи розфарбувати це безбарвне життя! Рік зеленого дракона, який ще й дуже любить червоне! Тож і я - в тренді: притягую удачу, яка зараз так потрібна нам всім!" - написала Ребрик.

Також вона додала, що двоє її старших доньок народилися в "рік дракона". Третя дитина - не виняток.

"До речі, раз на 12 років ми народжуємо собі дівчат-дракончиків. Тож ловіть образ мати-дракона у червоному", - пожартувала ведуча.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакція юзерів

Шанувальники зірки засипали її компліментами, а також зазначили, що Лілії дуже личить червоний колір.

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Вам дуже личить червоний

Яка ви гарна і сексуальна супер

Дика богиня червоного

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик зі своїм чоловіком, танцюристом Андрієм Диким, разом виховують двох донечок: старшу Діану та молодшу Поліну.