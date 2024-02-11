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Мати-дракона у червоному: Ребрик на останніх місяцях вагітності влаштувала ефектну фотосесію

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведуча Лілія Ребрик, яка ось-ось стане мамою втретє, влаштувала ефектну фотосесію й поділилася її результатами з прихильниками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Вагітна Ребрик уявила себе матір’ю дракона

На нових світлинах 42-річна зірка постала у червоному штанному костюмі оверсайз з атласу.

Свій образ Лілія доповнила яскравим макіяжем і модною зачіскою з пучком.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Додаю червоного, щоб хоч трохи розфарбувати це безбарвне життя! Рік зеленого дракона, який ще й дуже любить червоне! Тож і я - в тренді: притягую удачу, яка зараз так потрібна нам всім!" - написала Ребрик.

Також вона додала, що двоє її старших доньок народилися в "рік дракона". Третя дитина - не виняток.

"До речі, раз на 12 років ми народжуємо собі дівчат-дракончиків. Тож ловіть образ мати-дракона у червоному", - пожартувала ведуча.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакція юзерів

Шанувальники зірки засипали її компліментами, а також зазначили, що Лілії дуже личить червоний колір.

  • Схоже, яскрава та пристрасна жінка там в животику. Вся у маму
  • Ліля, ти неймовірна 
  • Класс, я тільки зрозуміла, що принцеса теж буде дракончиком
  • Вам дуже личить червоний
  • Яка ви гарна і сексуальна супер
  • Дика богиня червоного

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик зі своїм чоловіком, танцюристом Андрієм Диким, разом виховують двох донечок: старшу Діану та молодшу Поліну.

Раніше Тіна Кароль назвала основний елемент жіночої краси та показала звабливі фото.

Також ми розповідали, що нова стрижка Кайлі Дженнер викликала фурор у мережі.

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