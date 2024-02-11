Мати-дракона у червоному: Ребрик на останніх місяцях вагітності влаштувала ефектну фотосесію

Телеведуча Лілія Ребрик, яка ось-ось стане мамою втретє, влаштувала ефектну фотосесію й поділилася її результатами з прихильниками.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
На нових світлинах 42-річна зірка постала у червоному штанному костюмі оверсайз з атласу.
Свій образ Лілія доповнила яскравим макіяжем і модною зачіскою з пучком.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Додаю червоного, щоб хоч трохи розфарбувати це безбарвне життя! Рік зеленого дракона, який ще й дуже любить червоне! Тож і я - в тренді: притягую удачу, яка зараз так потрібна нам всім!" - написала Ребрик.
Також вона додала, що двоє її старших доньок народилися в "рік дракона". Третя дитина - не виняток.
"До речі, раз на 12 років ми народжуємо собі дівчат-дракончиків. Тож ловіть образ мати-дракона у червоному", - пожартувала ведуча.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники зірки засипали її компліментами, а також зазначили, що Лілії дуже личить червоний колір.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик зі своїм чоловіком, танцюристом Андрієм Диким, разом виховують двох донечок: старшу Діану та молодшу Поліну.
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