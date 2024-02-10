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"Тепер копія своєї мами". Нова стрижка Кайлі Дженнер викликала фурор у мережі (фото)

Субота 10 лютого 2024 11:30
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"Тепер копія своєї мами". Нова стрижка Кайлі Дженнер викликала фурор у мережі (фото) Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Іванна Пашкевич

Мільярдерка-інфлюенсерка Кайлі Дженнер відтепер як дві краплі води схожа на свою маму. Знаменитість розмістила у соцмережах кадр із новою радикальною стрижкою, яка викликала фурор серед її фанів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram красуні.

Кайлі Дженнер змінила зачіску

Так, знаменитість опублікувала фотографії, на яких її волосся пострижене на манер піксі.

"Кріс тремтить", - підписала вона світлину.

&quot;Тепер копія своєї мами&quot;. Нова стрижка Кайлі Дженнер викликала фурор у мережі (фото)

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Очевидно, від кого вона брала натхнення. Точно таку ж зачіску вже довгі роки має відома мама Кайлі - Кріс Дженнер.

&quot;Тепер копія своєї мами&quot;. Нова стрижка Кайлі Дженнер викликала фурор у мережі (фото)

Кріс Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Реакція прихильників

Шанувальники б'юті-магната побачили у новому образі Кайлі й інший референс.

Фанати масово почали відзначати, що красуня стала схожа на свого зіркового бойфренда - актора Тімоті Шаламе.

&quot;Тепер копія своєї мами&quot;. Нова стрижка Кайлі Дженнер викликала фурор у мережі (фото)

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

  • Тепер вони з Тімоті справді близнюки
  • Ефект бойфренда
  • Ви з Кріс повинні сфотографуватися разом з цією зачіскою
  • Ти вкрала моє серце у Кім
  • Ви виглядаєте по-іншому, але в хорошому сенсі
  • Це неймовірно гарно

Цікаво, чи будуть ці світлини Кайлі ще однією з її б'юті-трюків з перукою, або ж насправді молода мама вирішила змінити зачіску.

Раніше Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву міні-сукню.

Також візажистка розібрала техніку її макіяжу.

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зірки Кайли Дженнер
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