Мать-дракона в красном: Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессию

Беременная Ребрик вообразила себя матерью дракона

На новых фотографиях 42-летняя звезда предстала в красном брючном костюме оверсайз из атласа.

Свой образ Лилия дополнила ярким макияжем и модной прической с пучком.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Добавляю красного, чтобы хоть немного раскрасить эту бесцветную жизнь! Год зеленого дракона, который еще и очень любит красное! Поэтому и я - в тренде: притягиваю удачу, которая сейчас так нужна нам всем!" - написала Ребрик.

Также она добавила, что двое ее старших дочерей родились в "год дракона". Третий ребенок - не исключение.

"Кстати, раз в 12 лет мы рождаем себе девушек-дракончиков. Поэтому ловите образ мать-дракона в красном", - пошутила ведущая.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

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Поклонники звезды засыпали ее комплиментами, а также отметили, что Лилии очень подходит красный цвет.

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Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик со своим мужем, танцором Андреем Диким, вместе воспитывают двух дочерей: старшую Диану и младшую Полину.