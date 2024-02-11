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Мать-дракона в красном: Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессию

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущая Лилия Ребрик, которая вот-вот станет мамой в третий раз, устроила эффектную фотосессию и поделилась ее результатами с поклонниками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Беременная Ребрик вообразила себя матерью дракона

На новых фотографиях 42-летняя звезда предстала в красном брючном костюме оверсайз из атласа.

Свой образ Лилия дополнила ярким макияжем и модной прической с пучком.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Добавляю красного, чтобы хоть немного раскрасить эту бесцветную жизнь! Год зеленого дракона, который еще и очень любит красное! Поэтому и я - в тренде: притягиваю удачу, которая сейчас так нужна нам всем!" - написала Ребрик.

Также она добавила, что двое ее старших дочерей родились в "год дракона". Третий ребенок - не исключение.

"Кстати, раз в 12 лет мы рождаем себе девушек-дракончиков. Поэтому ловите образ мать-дракона в красном", - пошутила ведущая.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакция пользователей

Поклонники звезды засыпали ее комплиментами, а также отметили, что Лилии очень подходит красный цвет.

  • Схоже, яскрава та пристрасна жінка там в животику. Вся у маму
  • Ліля, ти неймовірна 
  • Класс, я тільки зрозуміла, що принцеса теж буде дракончиком
  • Вам дуже личить червоний
  • Яка ви гарна і сексуальна супер
  • Дика богиня червоного

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик со своим мужем, танцором Андреем Диким, вместе воспитывают двух дочерей: старшую Диану и младшую Полину.

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