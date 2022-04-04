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Материальная помощь украинцам в Польше: как ее оформить

Фото: Как оформить выплаты беженцам в Польше (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы, которые из-за военной агрессии России вынуждены были покинуть свои дома и искать убежища в Польше, имеют право на материальную помощь от ООН. Помощь будут выплачивать в течение трех месяцев.

Как зарегистрироваться и оформить эту помощь – читайте в материале ниже.

На такую помощь могут рассчитывать все украинцы, которые временно находятся в Польше. Для ее получения необязательно получать статус беженца и получать PESEL. Для регистрации на временную помощь по программе ООН нужно предварительно зарегистрироваться и назначить встречу.

Размер помощи

По этой программе украинцы могут получить материальную помощь в размере 700 злотых (около 4900 гривен) на каждого человека + 600 злотых (около 4200 гривен) на дополнительного члена семьи. Из одной семьи – не более 4 человек. Выплаты назначаются на три месяца с ежемесячным перечислением средств.

Кто имеет право на эту помощь

Все граждане Украины и граждане, которые проживали в Украине легально – и въехали в Польшу 24 февраля или после этой даты. Дети должны быть в сопровождении назначенного или законного опекуна.

Как записаться на помощь

Для записи на прием, нужно заполнить специальную форму по этой ссылке. Когда будет доступна дата для встречи, вам придет SMS с приглашением прийти в один из центров.

Какие документы будут нужны

При себе нужно иметь паспорт или другой документ, который удостоверяет личность. Также понадобится любой документ, который подтверждает вашу дату въезда в Польшу. Все взрослые в семье должны иметь номер телефона польского оператора связи.

Сейчас открыт только один такой центр – в Варшаве, но в ближайшее время их открытие планируется в других городах Польши.

Также ранее мы писали о том, что в Польше можно оформить материальную помощь по программе 500+.

А также мы рассказывали о программе помощи переселенцам с детьми по программе ЮНИСЕФ.

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