Матеріальна допомога українцям у Польщі: як її оформити

На таку допомогу можуть розраховувати всі українці, які тимчасово перебувають у Польщі. Для її отримання необов'язково отримувати статус біженця та отримувати PESEL. Для реєстрації на тимчасову допомогу за програмою ООН потрібно попередньо зареєструватися і призначити зустріч.

Розмір допомоги

За цією програмою українці можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 700 злотих (близько 4900 гривень) на кожну людину + 600 злотих (близько 4200 гривень) на додаткового члена сім'ї. З однієї сім'ї - не більше 4 осіб. Виплати призначаються на три місяці з щомісячним перерахуванням коштів.

Хто має право на цю допомогу

Всі громадяни України та громадяни, які проживали в Україні легально – і в'їхали до Польщі 24 лютого або після цієї дати. Діти повинні бути в супроводі призначеного або законного опікуна.

Як записатися на допомогу

Для запису на прийом, потрібно заповнити спеціальну форму за цим посиланням. Коли буде доступна дата для зустрічі, вам прийде SMS із запрошенням прийти в один з центрів.

Які документи будуть потрібні

При собі потрібно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Також знадобиться будь-який документ, який підтверджує вашу дату в'їзду в Польщу. Всі Дорослі в сім'ї повинні мати номер телефону польського оператора зв'язку.

Зараз відкрито тільки один такий центр - у Варшаві, але найближчим часом їх відкриття планується в інших містах Польщі.