Матеріальна допомога українцям у Польщі: як її оформити

Українці, які через військову агресію Росії змушені були покинути свої будинки та шукати притулку в Польщі, мають право на матеріальну допомогу від ООН. Допомогу виплачуватимуть протягом трьох місяців.
Як зареєструватися і оформити цю допомогу – читайте в матеріалі нижче.
На таку допомогу можуть розраховувати всі українці, які тимчасово перебувають у Польщі. Для її отримання необов'язково отримувати статус біженця та отримувати PESEL. Для реєстрації на тимчасову допомогу за програмою ООН потрібно попередньо зареєструватися і призначити зустріч.
За цією програмою українці можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 700 злотих (близько 4900 гривень) на кожну людину + 600 злотих (близько 4200 гривень) на додаткового члена сім'ї. З однієї сім'ї - не більше 4 осіб. Виплати призначаються на три місяці з щомісячним перерахуванням коштів.
Всі громадяни України та громадяни, які проживали в Україні легально – і в'їхали до Польщі 24 лютого або після цієї дати. Діти повинні бути в супроводі призначеного або законного опікуна.
Для запису на прийом, потрібно заповнити спеціальну форму за цим посиланням. Коли буде доступна дата для зустрічі, вам прийде SMS із запрошенням прийти в один з центрів.
При собі потрібно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Також знадобиться будь-який документ, який підтверджує вашу дату в'їзду в Польщу. Всі Дорослі в сім'ї повинні мати номер телефону польського оператора зв'язку.
Зараз відкрито тільки один такий центр - у Варшаві, але найближчим часом їх відкриття планується в інших містах Польщі.
Також раніше ми писали про те, що у Польщі можна оформити матеріальну допомогу за програмою 500+.
А також ми розповідали про програму допомоги переселенцям з дітьми за програмою ЮНІСЕФ.
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