Матч Украина - Швеция: как чиновники поддерживают национальную сборную по футболу
Сегодня сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со Швецией. Поединок пройдет в 22:00 по Киеву в шотландском Глазго.
На поддержку нашей команды президент Владимир Зеленский запустил флешмоб в соцсети.
"Вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов", - написал президент.
К флешмобу присоединились также и в Кабинете министров.
В частности, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев на своей странице в Facebook опубликовал фото в форме, в которой наша сборная победила шведскую на Евро-2012 со счетом 2:1.
"Ни один из наших болельщиков не будет против повторения этого сценария сегодня. Ребята, удачи вам! Будет болеть вся страна", - отметил Алексей Чернышев.
В этой форме наша сборная победила шведскую в 2012 году со счетом 2:1. Думаю, ни один из наших болельщиков не будет...Posted by Алексей Чернышев on Monday, June 28, 2021
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал видео с победного матча против сборной Северной Македонии. Он отметил, что хочет, чтобы на этот раз победа Украины вызвала бы такие же фантастические эмоции.
Это мы с Егором на победном матче сборной, Хочу, чтобы завтра тоже было так. Такие же эмоции и такая же...Posted by Dmytro Kuleba on Monday, June 28, 2021
Матч состоится сегодня, в 22:00.
Напомним, Украина прошла в 1/8 финала благодаря именно Швеции, которая переиграла Польшу. Хоть украинцы и вышли из группы только с третьего места, сейчас именно "желто-синие" остаются последними представителями нашей группы C, которые еще не покинул Евро. Ранее свои матчи проиграли Австрия - Италии и Нидерланды - Чехии.