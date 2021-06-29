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Матч Украина - Швеция: как чиновники поддерживают национальную сборную по футболу

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Київ, Вторник 29 июня 2021 16:19
Матч Украина - Швеция: как чиновники поддерживают национальную сборную по футболу В Кабинете министров присоединились к флешмобу в поддержку сборной Украины по футболу (коллаж Styler)
Автор: РБК-Украина

Сегодня сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со Швецией. Поединок пройдет в 22:00 по Киеву в шотландском Глазго.

На поддержку нашей команды президент Владимир Зеленский запустил флешмоб в соцсети.

"Вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов", - написал президент.

К флешмобу присоединились также и в Кабинете министров.

В частности, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев на своей странице в Facebook опубликовал фото в форме, в которой наша сборная победила шведскую на Евро-2012 со счетом 2:1.

"Ни один из наших болельщиков не будет против повторения этого сценария сегодня. Ребята, удачи вам! Будет болеть вся страна", - отметил Алексей Чернышев.

В этой форме наша сборная победила шведскую в 2012 году со счетом 2:1. Думаю, ни один из наших болельщиков не будет...

Posted by Алексей Чернышев on Monday, June 28, 2021

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал видео с победного матча против сборной Северной Македонии. Он отметил, что хочет, чтобы на этот раз победа Украины вызвала бы такие же фантастические эмоции.

Это мы с Егором на победном матче сборной, Хочу, чтобы завтра тоже было так. Такие же эмоции и такая же...

Posted by Dmytro Kuleba on Monday, June 28, 2021

Матч состоится сегодня, в 22:00.

Напомним, Украина прошла в 1/8 финала благодаря именно Швеции, которая переиграла Польшу. Хоть украинцы и вышли из группы только с третьего места, сейчас именно "желто-синие" остаются последними представителями нашей группы C, которые еще не покинул Евро. Ранее свои матчи проиграли Австрия - Италии и Нидерланды - Чехии.

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Евро-2020 флешмоб Алексей Чернышов Футбол
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