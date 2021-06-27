Чехия сенсационно выбила Нидерланды с Евро, забив два сухих гола

Чехия сенсационно переиграла в 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды, которые заняли первое место в группе с украинцами. Чехи во втором тайме забили два сухих гола в ворота "оранжевых" - 2:0.

Начало матча был полностью за Нидерландами. Сперва Де Лигт с убойной позиции головой мог пробивать, но решил сделать скидку на партнера. А затем Думфрис сделал забегание за спины чешским защитникам, а Блинд исполнил длинную передачу со своей половины. Думфрис сумел головой пробросить мяч мимо вышедшего далее из ворот вратаря Чехии Вацлика, но прострелить на партнера с острого угла не смог - перехватили мяч защитники.

Ближе к середине тайма чехи игру выровняли, а местами выглядели куда острее нидерландцев. Но первая 45-минутка так и завершилась с нулями на табло.

На старте второй половины нидерландцы получили шикарную возможность. Мален получил мяч в центре поля и, оббежав сразу двоих чешских защитников, вышел один на один с Вацликом, но обыграть вратаря Чехии не смог.

А уже в следующей атаке нидерландцы остались в меньшинстве. Возле собственной штрафной центрбэк "оранжевых" Де Лигт поскользнулся и чтобы не дать возможность оппоненту выйти на "свидание" со Стекеленбургом рукой остановил мяч. Сперва рефери показал защитнику "желтую", но после просмотра VAR цвет карточки изменил на красный. До конца основного времени оставалось еще 35 минут.

И уже спустя 10 минут Чехия имела отличный шанс открыть счет. После подачи с фланга мяч оказался в ногах Кадержабека, который метров с 7-ми пробивал в мертвый нижний угол для Стекеленбурга. И был бы гол, если бы не Думфрис, который сумел подставить ногу и заблокировать удар.

Но через три минуты уже никто из нидерландцев не смог предотвратить попадания мяча в сетку собственных ворот. Чехи подали со штрафного в район вратарской, там верховую борьбу выиграл Калас, скинув на Голеша, который с нескольких метров переправил головой мяч в ворота - 1:0.

Добил нидерландцев за 10 минут до конца Шик. После обычной верховой борьбы на половине поля нидерландцев мяч попал в свободную зону, где Вейналдум и Думфрис не смогли опередить Голеша, который вошел в штрафную "оранжевых", отпасовал на Шика, а тот в ход пробил в нижний ближний угол ворот Стекеленбурга - 2:0.

В четвертьфинале Чехия сыграет с Данией. Матч пройдет 3 июля в 19:00 в Баку.

Сегодня в 22:00 свой матч 1/8 финала проведут Бельгия и Португалия. РБК-Украина писало, кого в этом матче считают фаворитом букмекеры.