ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Италия обыграла Австрию в экстра-тайме и вышла 1/4 финала Евро

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 27 июня 2021 00:34
Италия обыграла Австрию в экстра-тайме и вышла 1/4 финала Евро Фото: Италия празднует второй гол в ворота Австрии (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Сборная Италии победила Австрию в матче 1/8 финала Евро-2020. Но сделала это только в экстра-тайме.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Основное время поединка выдалось довольно скромным на хорошие моменты у ворот обеих команд. Во втором тайме Марко Арнаутович открыл счет ударом головой, но его гол был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.

Действие продолжилось уже в первом дополнительном тайме. В нем Италия все же смогла доказать свое преимущество. Первый гол на счету Федерико Кьезы на 95-й минуте.

Второй мяч забил на 105-й минуте Матео Пессина, который изначально вообще не попал в заявку на Евро-2020.

Во втором экстра-тайме Австрии удалось отыграть один гол. После корнера отличилися Саша Калайджич. Второй забить австрийцам не удалось.

2:1 и Италия в четвертьфинале, где встретится с победителем матча Бельгия - Португалия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро-2020
NEWS
Зеленский задал вопросы по поводу Украины кандидатам на пост канцлера Германии
Зеленский задал вопросы по поводу Украины кандидатам на пост канцлера Германии
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун