Матч за Суперкубок Украины в июле может не состояться: в чем причина
Матч за Суперкубок Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером, который должен был состояться 24 июля на НСК "Олимпийский", перенесли на сентябрь.
Об этом пишет спортивный интернет-портал "Метарейтинг", ссылаясь на свои источники.
Кто виноват в переносе матча?
По информации издания, инициатором переноса матча выступило руководство Динамо. Киевляне якобы обратились в УПЛ с просьбой сыграть с "горняками" за Суперкубок позже.
Свое обращение "динамовцы" мотивировали тем, что большое количество игроков их клуба не успеют должным образом подготовиться к сезону, так как только недавно прибыли из расположения национальной сборной Украины.
Когда же состоится Суперкубок?
Новая дата игры, по информации "Метарейтинг", - 22 сентября.
Однако официально об этом будет объявлено после того, как и Динамо и Шахтер уведомят Премьер-лигу соответствующими письмами.
"Будем думать и решать, поскольку сборникам двух клубов-участников этого матча нужно время на восстановление. Однако про возможную дату в сентябре говорить еще рано", - рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
Фото: Динамо и Шахтер сыграют, скорее всего, в сентябре (fcdynamo.kiev.ua)
Билеты продают на 24 июля
Тем временем, на официальном сайте Динамо 5 июля появилась информация о старте продажи билетов на матч за Суперкубок Украины.
И указано: "поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 24 июля, начало в 21:00". И все.
На сайте продажи билетов также информации о переносе матча нет. Молчит и сайт "горняков".
Представители клубов никак официально не комментируют перенос дерби.
Что такое Суперкубок Украины?
Суперкубок Украины по футболу - одноматчевый ежегодный турнир, основанный в 2004 году.
В его розыгрыше принимают участие чемпион Украины и обладатель Кубка Украины. Но так как в сезоне 2020/21 Динамо завоевало оба титула, то киевляне, согласно регламенту, сыграют с серебряным призером прошлого сезона - Шахтером.
Именно матчем за Суперкубок открывается новый сезон в УПЛ.
К слову, киевляне будут защищать этот титул четвертый год подряд.
Фото: так выглядит трофей Суперкубка Украины (upl.ua)
Добавим также, что первая игра в чемпионате между Шахтером и Динамо состоится 2 октября.
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