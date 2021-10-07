UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На матч сборной Украины во Львове будут пускать не всех: кто сможет пройти на стадион

Автор: Роман Мирончук

В следующий вторник, 12 октября, во Львове состоится матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины в рамках отбора к чемпионату мира 2022. При этом поединок на стадионе "Арена Львов" смогут увидеть болельщики, которые предъявят паспорт вакцинации или негативный тест на COVID-19.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Арена Львов".

Такое решение было принято в среду, 6 октября, на внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Сообщается, что ПЦР-тест или экспресс-тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до начала матча. При этом в паспорте вакцинации должно быть указано, что человек прошел полный курс из двух прививок.

Поскольку Львов находится в "желтой зоне" "Арену Львов" разрешено заполнить на 2/3 от общей вместимости стадиона. Организаторы ожидают до 20 тысяч болельщиков.

"Поэтому, болельщиков просят с пониманием отнестись к указанным мероприятий и заблаговременно прийти на стадион", - говорится в сообщении.

Важно

Тем, кто пойдет на игру важно обязательно иметь при себе распечатанные билеты. Для тех, кто этого не успеет сделать, на стадионе будет работать несколько сервис-центров, где можно будет распечатать их.

Напомним, бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, как участвовал в договорных матчах.

Мы также писали о том, что под Львовом футбольный матч превратился в эпичное побоище.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовФутбол