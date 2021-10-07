На матч збірної України у Львові пускатимуть не всіх: хто зможе пройти на стадіон

Таке рішення було прийнято в середу, 6 жовтня, на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС.

Повідомляється, що ПЛР-тест або експрес-тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до початку матчу. При цьому в паспорті вакцинації має бути зазначено, що людина пройшла повний курс з двох щеплень.

Оскільки Львів знаходиться в "жовтій зоні" "Арену Львів" дозволено заповнити на 2/3 від загальної місткості стадіону. Організатори очікують до 20 тисяч уболівальників.

"Відтак, вболівальників просять з розумінням поставитися до зазначених заходів і завчасно прийти на стадіон", - йдеться в повідомленні.

Важливо

Тим, хто піде на гру важливо обов'язково мати при собі роздруковані квитки. Для тих, хто цього не встигне зробити, на стадіоні працюватиме кілька сервіс-центрів, де можна буде роздрукувати їх.