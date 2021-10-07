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На матч збірної України у Львові пускатимуть не всіх: хто зможе пройти на стадіон

Автор: Роман Мирончук

Наступного вівторка, 12 жовтня, у Львові відбудеться матч між збірними України та Боснії і Герцеговини в рамках відбору до чемпіонату світу 2022. При цьому поєдинок на стадіоні "Арена Львів" зможуть побачити вболівальники, які пред'являть паспорт вакцинації або негативний тест на COVID-19.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Арена Львів".

Таке рішення було прийнято в середу, 6 жовтня, на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС.

Повідомляється, що ПЛР-тест або експрес-тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до початку матчу. При цьому в паспорті вакцинації має бути зазначено, що людина пройшла повний курс з двох щеплень.

Оскільки Львів знаходиться в "жовтій зоні" "Арену Львів" дозволено заповнити на 2/3 від загальної місткості стадіону. Організатори очікують до 20 тисяч уболівальників.

"Відтак, вболівальників просять з розумінням поставитися до зазначених заходів і завчасно прийти на стадіон", - йдеться в повідомленні.

Важливо

Тим, хто піде на гру важливо обов'язково мати при собі роздруковані квитки. Для тих, хто цього не встигне зробити, на стадіоні працюватиме кілька сервіс-центрів, де можна буде роздрукувати їх.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної України Максим Калініченко розповів, як брав участь у договірних матчах.

Ми також писали про те, що під Львовом футбольний матч перетворився в епічне побоїще.

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ЛьвівФутбол